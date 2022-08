Bugatti Mistral, todo lo que necesitas saber del adiós al motor W16

Más información Bugatti se despide del Chiron Super Sport 300+

El último gran servicio. “Desde que se introdujo el Veyron en 2005, el motor W16 ha sido el corazón palpitante de todos los Bugatti”, así inicia la firma francesa su despedida a uno de lo propulsores más importantes de su historia. El encargado de decirle adiós será precisamente el nuevo roadster de Bugatti, bautizado con el nombre de Mistral, el cual a muchos les sonará precisamente porque además de ser el nombre que recibe la recta de atrás del Circuito de Le Castellet, también se trata del nombre del viento que sopla desde el valle del río Ródano, a través de la Costa Azul hasta desembocar en el Mediterráneo.

En el caso de Bugatti, el nombre de Mistral promete ser uno de los más importantes, ya que, con él se despedirá a este impresionante bloque después de casi dos décadas de servicio. ¿Las malas noticias además de la despedida del motor W16 quad-turbo de 8.0 litros? Lo cierto es que las 99 unidades que tienen proyectadas su fabricación ya se han vendido por un ‘módico’ precio de 5 millones de euros cada una de ellas, las cuales empezarán a salir de los talleres de montaje a partir de 2024.

Bugatti Mistral | Bugatti

A cambio recibirá el que sin duda se convertirá en uno de los roadster más extremos del planeta, creado precisamente sobre la base del Bugatti Chiron, aunque en este caso la marca de Molsheim también ha aprovechado para hacer algún que otro guiño al pasado tal y como se puede apreciar en ese prominente parabrisas delantero curvo que ha empleado la inspiración del Type 57 Roadster Grand Raid de la década de 1930. Precisamente una de esas unidades ha estado en la Semana del Automóvil de Monterey, lugar elegido para la presentación del Mistral.

No sólo ha recibido influencia del pasado, ya que se pueden apreciar algunos detalles de otros modelos más recientes entre los que se encuentran el Bugatti Divo, el Voiture Noire o incluso del Bugatti Bolide, una de las expresiones más extremas de la compañía gala, reservada únicamente para circuitos y del que parece tomar prestadas las distintivas luces traseras en forma de X. Para aquellos que piensen que únicamente es un Chiron ‘a cielo abierto’, no pueden estar más equivocados.

Bugatti Mistral | Bugatti

Mate Rimac, CEO de Bugatti Rimac, dijo: “Para la última aparición en carretera del legendario motor W16 de Bugatti, sabíamos que teníamos que crear un roadster. Mucho más del 40 % de todos los vehículos Bugatti jamás creados tienen un diseño descapotable, lo que establece un largo linaje de íconos de rendimiento que, hasta el día de hoy, son venerados en todo el mundo. En la era del Chiron, hasta la fecha, no había ningún roadster, por lo que la presentación del W16 Mistral continúa con este legado, impulsada por la enorme demanda de nuestros clientes de una forma completamente nueva de experimentar el poderoso rendimiento de nuestro icónico motor”.

En cuanto a la mecánica, no se puede decir mucho que no sepamos, no al menos en el terreno de los elogios, ya que el W16 con cuatro turbos sigue estando en plena forma y promete una cifra de 1.578 CV de potencia aprovechando que emplea precisamente el mismo propulsor que ya montaba el Bugatti Chiron Super Sport 300+. El objetivo es el de ser el roadster más rápido del mundo, algo que se le ha puesto si cabe más complicado desde que Hennessey se propuso hacer de su Venom la referencia entre los deportivos sin techo.

Bugatti Mistral | Bugatti

El elefante bailarín resurge en el Mistral

Entre las curiosidades que encierra este Bugatti Mistral nos encontramos que, en su habitáculo, precisamente en el ámbar que encumbra la palanca de cambios (en aluminio y con detalles en madera), se ha emplazado el famoso "elefante bailarín" diseñado originalmente por el escultor Rembrandt Bugatti, hermano del fundador de la marca, Ettore, aunque cada comprado podrá personalizarlo a su gusto.

Además, se ha utilizado por primera vez en un Bugatti con motor W16 el cuero tejido para los paneles de las puertas e incluso se ha confirmado que se entregará una cubierta para el techo con cada una de las 99 unidades, sin embargo, está no podrá ser utilizada con el coche en movimiento y será únicamente como protección del interior y de los ocupantes mientras se encuentra parado.

Hace unos días hablábamos de que con el adiós al Bugatti Chiron Super Sport 300+ podría ser la despedida de la obra magna de Bugatti, ahora, quizás con el Bugatti Mistral tenemos la respuesta correcta.