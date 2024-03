El Toyota RAV4 no es el único SUV híbrido interesante, y esta opción de 265 € al mes con etiqueta ECO y 5 años de garantía quiere que te olvides de él

Pensar en un coche híbrido es pensar de manera automática en Toyota. Sin embargo, existen más opciones en el mercado, y una de ellas es el Honda ZR-V. Al fin de cuentas, estamos ante un SUV HEV, etiqueta ECO, 5 años de garantía, consumo de mechero y que puede ser nuestro por 265 euros al mes.

No obstante, debemos saber que la firma japonesa exige a sus clientes acogerse a lo que han bautizado como Honda Options. Concretamente, estamos ante un sistema multi-opción que resulta menos problemático para nuestro bolsillo que una financiación al uso. Esto se debe a que Honda permite a sus clientes escoger entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo o quedárselo.

Honda ZR-V | Honda

Claro está que para poder disfrutar de un ZR-V por 265 euros al mes no podemos configurarlo. Esto se debe a que el ZR-V que se oferta cuenta con el acabado Elegance y con el motor 2.0i HEV. No obstante, no debemos interpretarlo como una mala opción.

Esto lo deja patente un equipamiento de serie muy completo conformado por elementos como llantas de 18 pulgadas, faros LED, climatizador bi-zona, cámara de visión trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, asientos delanteros calefactados, cuadro de mandos digital con pantalla de 7 pulgadas y pantalla táctil central de 9 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Honda ZR-V | Honda

En lo que a mecánica se refiere, el ZR-V recurre a un cuatro cilindros de 2.0 litros atmosférico que, en combinación con un motor eléctrico, desarrolla un total de 184 CV y 315 Nm de par. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja de cambios CVT, y el 0 a 100 ocurre en 7,9 segundos y la velocidad máxima es de 173 km/h. No obstante, el punto más atractivo de esta mecánica es, además de la etiqueta ECO que recibe, un consumo combinado de 5,7 litros a los 100.

Pero, ¿qué pide Honda a sus clientes para hacerse con un ZR-V por 265 euros al mes? Lo primero es una entrada de 12.992,10 euros, lo que nos da acceso al pago de 48 cuotas de 265 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 8,49%, un TAE al 10,07% y una comisión de apertura de 995,92 euros.

Una vez finalizado el periodo, Honda permite a sus clientes escoger entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo e iniciar un nuevo contrato o quedárselo. Si se elige esta última opción, es necesario pagar una última cuota de 23.733 euros. ¿En qué deriva esto? En un precio total a plazos de 49.445,10 euros.