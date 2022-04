Nuevo Kia e-Niro Plus, la opción más práctica pensada para los taxistas

La nueva entrega del Kia Niro llegará en breve a los concesionarios de toda España cargado de muchas novedades. La anterior generación del modelo debería decir adiós como es normal sin embargo tendrá una vida más larga de lo esperado en Corea del Sur gracias a la llegada de la nueva versión Plus.

La firma surcoreana ha modificado del anterior Kia e-Niro varios aspectos del vehículo para hacerlo más práctico pensando siempre en la comodidad de los pasajeros traseros. Se ha mejorado el espacio con unos asientos delanteros más delgados, puertas más finas y con la integración de nuevos asideros.

La mayor altura al techo en las plazas traseras se logra elevando la parte final y esto hace que estéticamente no sea tan agraciado como las versiones convencionales. De todos modos en Kia tienen claro que un coche enfocado para las flotas de taxistas, VTCs y car-sharing tiene que ser ante todo cómodo y versátil aunque sea un poco más feo.

Kia Niro Plus | Kia

La marca quiere experimentar en su mercado local con el nuevo Kia e-Niro Plus y tal vez si logran el éxito se pueda exportar la idea. No hay que olvidar que varias marcas chinas ya ofrecen vehículos específicos desarrollados para los taxistas y en Kia no quieren quedarse atrás. Los rivales más directos del e-Niro Plus son los BYD D1 y FAW Bestune NAT.

No se ha comunicado la motorización exacta que llevan los nuevos Kia e-Niro Plus pero al ser eléctrico y tener que recorrer bastantes kilómetros cada día bien podría ser el conocido 'Long Range' de 204 CV acompañado de la batería de iones de litio con 64 kWh de que le permite recorrer más de 450 km con una sola carga.