Irrompible, consumo de mechero y etiqueta ECO son los argumentos de este híbrido que cuesta 376 euros al mes sin entrada

Sabemos que pagar 376 euros al mes no es compatible con todos los bolsillos, pero el hecho de que no haya entrada de por medio hace que sea una oferta muy interesante. Y más aún si tenemos en cuenta que el Toyota Corolla es un coche sumamente fiable, consume 4,4 litros a los 100 y cuenta con la etiqueta ECO de la DGT, argumentos más que convincentes en un contexto en el que los bajos consumos y los distintivos más favorables son, nos guste o no, importantes.

Pero, ¿cómo es posible que esta oferta de la firma nipona no implique una entrada? Porque no estamos ante una financiación al uso, sino ante un renting. Así, tan solo debemos firmar el contrato y atenernos al resto de condiciones que implica Toyota con este método de compra.

Toyota Corolla oferta | Toyota

Independientemente de ello, debemos atenernos a una configuración concreta para le compacto nipón, la cual es que la se oferta. Así, el Corolla que acabará en nuestro garaje por 376 euros al mes lo hará con el motor 140H, acabado Active Plus y color Blanco Classic.

Ello implica un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros delanteros LED, acceso y arranque sin llave, climatizador bi-zona, cuadro de mandos digital de 12,3 pulgadas, cámara de visión trasera y pantalla central de 10,5 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrica.

Toyota Corolla oferta | Toyota

En cuanto a mecánica, el Corolla recurre a un motor de cuatro cilindros atmosférico de 1.8 litros que, conjugándose con un propulsor eléctrico, produce un total de 140 CV. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja de tipo variador continuo, y el conjunto permite un 0 a 100 en 9,1 segundos y una velocidad punta de 180 km/h. No, no serás el más rápido, pero disfrutarás de un consumo combinado de 4,4 litros, la etiqueta ECO de la DGT y una fiabilidad pasmosa.

Pero, ¿realmente no tiene truco la oferta de Toyota? Lo único en lo que debemos fijarnos es en las condiciones de renting. En este caso no hay que afrontar ninguna entrada, pero sí saber que a esos 376 euros al mes hay que sumarle el IVA y que las cuotas están sujetas a un kilometraje anual limitado a 10.000 kilómetros y a 48 meses. De esta forma, una vez finalizado el periodo estipulado, podemos escoger entre quedarnos el coche pagando una última cuota que la marca no ha especificado, devolverlo o cambiarlo por otro modelo.