Las camper eléctricas son una realidad de la mano de la Mercedes-Benz EQV Camper

Las campers se han convertido en deseo de muchos, ya sea a raíz de la pandemia o raíz de la versatilidad de tener una casa con ruedas. Prueba irrefutable de ello es cómo las marcas siguen apostando por estas, y con bastante firmeza tal y como demuestra Mercedes-Benz. Ahora se ha ido un paso más tras presentar a la Mercedes-Benz EQV Camper, la equivalente a la Marco Polo pero 100% eléctrica.

Sin lugar a dudas, la propuesta de la casa alemana es cuanto menos tentadora, sobre todo a la hora de ir de escapada sin emitir una sola mota de CO2 y sin consumir gasolina, solo electricidad. Pero ahora bien, teniendo en cuenta el peso de los coches eléctricos, el peso de una camperización y la necesidad de consumo eléctrico que requiere una camper, ¿merece la pena la EQV?

Bien es cierto que esta camperización no llega de la mano de Westaflia y que no es, por ende, una Marco Polo oficial. No obstante, esta corre por cuenta de Sortimo Walter Rüegg PLC, un especialista suizo que no se ha dejado atrás ni un solo detalle en la EQV Camper.

Lo primero que nos encontramos es con una cama superior gracias a un techo elevable, rasgo imprescindible en cualquier camper que se precie, y la Mercedes-Benz EQV no es ninguna excepción. Además, también se ha añadido una cama inferior sobre los asientos de los pasajeros y un módulo de cocina completo. En otras palabras, todo lo necesario para llevar a cabo una escapada en familia.

Además de ofrecer la cama superior con mosquitera, ventana y espacio para dos adultos, la Mercedes-Benz EQV cuenta en el techo con placas solares para alimentar la instalación eléctrica. También contamos con numerosos cajones, depósito de agua corriente y aguas grises, frigorífico y un arcón en la zona del maletero para complementar su gran capacidad de almacenamiento.

Esta camperización está disponible tanto con la Mercedes-Benz EQV 250 como 300, que ofrecen 236 y 363 kilómetros de autonomía respectivamente. De momento, el fabricante suizo no ha hablado sobre si afecta a esta el incremento de peso ni tampoco en cuantos kilos aumenta la cifra declarada por la EQV estándar.

