Test a fondo Fiat Tipo Hatchback 5P 1.6 Multijet 120 CV: difícil obtener más por menos

Los compactos han sido, durante mucho tiempo, el modelo más importante y distinguido de una marca generalista. Y lo han sido por una sencilla razón, son el producto estrella en Europa, el que generalmente requiere un mayor esfuerzo por parte del fabricante. No solo están en juego sus ventas, sino también la reputación de una marca, en tanto su compacto representa la filosofía, tecnología, y calidad, de toda la gama. Ya tuvimos ocasión de probar a fondo su hermano Sports Wagon GLP, y ahora hemos hecho lo propio con el Fiat Tipo de 5 puertas.

Fiat Tipo 5P | motor.atresmedia.com

Nos hemos encontrado con un compacto que no ha renunciado a nada que debamos exigir en un coche moderno, pero que lejos de abogar por esa distinción, o por ese auge de parecer premium, ha buscado pelearse para ganar a un cliente no menos importante en estos tiempos que corren, el que busca un producto racional. Esa es la filosofía del Fiat Tipo, la de transmitir al cliente que existe una opción muy adecuada, pero sobre todo racional, por la cual puede tener un buen compacto sin un gran desembolso económico.

Fiat Tipo 5P | motor.atresmedia.com

Y que escoger esa opción, lejos de ser una exigencia de un presupuesto muy ajustado, es una idea inteligente. El Fiat Tipo no es el compacto más refinado del mercado, no es el más tecnológico, no es el más impresionante a nivel visual, no es el más cómodo, pero sí puede presumir de ser todo lo tecnológico, atractivo, confortable, y refinado, que cabría esperar en un compacto, y aún más si tenemos en cuenta su precio. Y lo que para mí es más importante, huye de la sensación de coche barato.

fiat-tipo-prueba-06 | Centímetros Cúbicos

La carrocería compacta, de cinco puertas, arranca desde 10.500€ (promoción en el momento de la publicación de este artículo) y que goza con un maletero con capacidad para 440 litros de carga. El Fiat Tipo de 5 puertas tiene una levemente puesta a punto que el sedán, que se aprecia en su pisada, o su aplomo para mantener los contoneos de la carrocería, e incluso en el tacto de la dirección. El 5 puertas también goza de un trabajo más concienzudo en lo que respecta al aislamiento de vibraciones y ruidos, lo cual es importante a la hora de escogerlo con motor diésel, puesto que no se trata de un motor especialmente silencioso. El Fiat Tipo de 5 puertas también arranca con un nivel de equipamiento, el Easy, mucho más completo que el más básico disponible en el 4 puertas.

Fiat Tipo 5P | motor.atresmedia.com

El Tipo 5 puertas más asequible cuenta con el motor 1.4 FIRE de 95 CV, suficiente para un uso urbano y extra-urbano. En diésel arranca con el 1.3 Multijet de 95 CV y culmina con el estupendo 1.6 Multijet de 120 CV (unidad de prueba) que presume de una relación prestaciones-consumos muy interesante. El nivel de acabado Easy incluye de serie elementos como el aire acondicionado, seis airbags, sistema de audio integrado, ordenador de viaje, elevalunas eléctricos, cierre con mando y llantas de aleación mientras que el nivel Lounge (unidad probada) suma también el sensor de lluvia, encendido automático de luces, climatizador automático, control de crucero, etc.Estéticamente es un automóvil moderno y elegante que no da sensación de ser barato. Fiat ha trabajo en este aspecto para procurar un diseño agradable que combine dinamismo con un toque burgués, quizás para garantizar que guste entre el público más conservador. En el interior los plásticos elegidos tienen un aspecto correcto aunque son siempre duros al tacto. Algunos detalles decorativos en negro lacado y en símil aluminio intentan aumentar la sensación de calidad percibida.

Fiat Tipo 5P | motor.atresmedia.com

Pueden tener volante multifunción forrado en piel y otros elementos que “visten” el habitáculo. En el centro de la consola central en una posición muy cómoda está el sistema de info-entretenimiento que Fiat denomina UConnect. Tiene acceso a internet y a aplicaciones, navegador e incluso cámara posterior en los más equipados pero su pantalla táctil de cinco pulgadas es pequeña. La instrumentación y casi todos los botones son comunes a otros modelos de FCA (Fiat-Chrysler).

Otros elementos que puede tener el Fiat Tipo son el climatizador automático de una zona, control de velocidad de crucero , elevalunas eléctricos delanteros y traseros, llantas de aleación , sensores de parking traseros, bluetooth, puerto USB, ordenador de viaje, ABS, EBD, TCS, ESP y múltiples airbags. Fiat ha optado por no incluir muchos elementos opcionales que al final los usuarios no adquieren en su mayoría para contener los costes. Incluyendo todos los descuentos es una de las berlinas más asequibles ofrecidas en España y será por este motivo por el que se ponga en el punto de mira de muchos clientes, no por sus posibilidades de equipamiento.