El Porsche Macan se ha puesto al día con un lavado de cara que nos deja con nuevos matices estéticos, cambios en su gama de motores, novedades de equipamiento en su interior, nuevas opciones de personalización y una revisión de la puesta a punto de su chasis para dejar claro que el SUV mediano de Porsche es una de las mejores opciones de su categoría y la referencia clara para aquellos que buscan en este segmento una buena dinámica. Ya lo hemos puesto a prueba, lo hemos conducido con su motor más modesto, un motor de 4 cilindros, el Porsche Macan más barato, ¿nos habrá convencido? Hora de conocer todos los detalles e impresiones de conducción del nuevo Porsche Macan.

En este lavado de cara Porsche ha introducido nuevos colores, nuevas llantas, pequeños cambios en los paragolpes del Porsche Macan y lo más llamativo en lo que a estética se refiere, unas ópticas posteriores que ahora pasan a estar unidas, siguiendo la estela de la nueva generación del Porsche 911.

Además en lo que a equipamiento se refiere hay unas nuevas ópticas LED que forman parte de la dotación de serie y un nuevo sistema multimedia con una nueva interfaz, con nuevas funciones de conectividad y con una pantalla bastante más grande, pasando de las 7.2 pulgadas del modelo previo a las 10.9 pulgadas del nuevo Porsche Macan.

En su interior esta nueva pantalla ha obligado a Porsche a reposicionar los aireadores, que ahora se encuentran por debajo del nuevo display, también tenemos un nuevo volante de aspecto más deportivo que además puede estar también calefactado y hay un nuevo ionizador para el climatizador. Si escogemos el paquete Sport Chrono nos encontraremos, además de con el clásico cronómetro sobre el salpicadero, con el seleccionador de modos de conducción integrado en el volante que hemos visto en los últimos lanzamientos de la marca.

Además se ha revisado la gama de motores, con un Porsche Macan, el modelo de acceso, el 4 cilindros gasolina, que ha visto reducida su potencia en aras de la eficiencia, dejándonos con un propulsor de 2 litros de cubicaje que ahora desarrolla 245 CV en lugar de los 252 CV originales mientras que el Porsche Macan S ha aumentado su potencia desde los 340 CV a los 354 CV con un par de 480 Nm, 20 Nm más que antes, contando bajo su capó con un motor V6 de 3 litros de cubicaje.

Porsche también ha mejorado la puesta a punto del Porsche Macan, ¿cómo? Según nos cuentan desde Porsche se han introducido unas llantas de mayor anchura en el eje posterior, se han revisado y rediseñado los brazos de la suspensión, también hay cambios en sus estabilizadoras y en el sistema de tracción, tiene un nuevo tarado de la dirección y se ha mejorado la respuesta de los frenos. Es decir, el Porsche Macan 2019 no sólo es un SUV más atractivo y mejo equipado, sino que además goza de una puesta a punto del chasis sensiblemente mejorada.

Pero... ¿cómo va el Porsche Macan con el motor de 4 cilindros gasolina? ¿De verdad se notan los cambios en su puesta a punto? ¿Cómo se ve en persona?

Reconozco que el Porsche Macan es mi SUV favorito en su segmento, un segmento en el que se enfrenta a modelos como el BMW X4 o como el Mercedes GLC Coupé y lo es no sólo por su dinámica, donde es evidente que, a priori, tiene todas las cartas para salir ganador, sino también por su diseño, por esas curvas que son sus pasos de rueda traseros, por la fuerza de su frontal y ahora por esa nueva óptica posterior, encontrándonos además con un interior que no sólo destaca por diseño, sino también por ofrecernos uno de los sistema multimedia, a mi juicio, más interesantes, muy buenos ajustes, una gran sensación de calidad y además aportar cierta atmósfera deportiva, como si no estuviéramos sentados en un SUV.

Me encanta el tacto y las dimensiones de su volante, la visión del Sport Chrono sobre el salpicadero, la completa información de su sistema multimedia... Aunque quizá buscaría una nueva distribución para toda la botonera del puente central, un tanto excesiva. Los asientos recogen muy bien el cuerpo, son cómodos y las plazas traseras ofrecen una habitabilidad correcta, sobre todo en sus laterales, ofreciéndonos un maletero de 500 litros.

En marcha reconozco que la pérdida de esos pocos CV, de esos 7 CV, no le podía haber sentado mejor al Porsche Macan y no, no me he vuelto loco y sí sí que se nota la diferencia, ¿pero cómo podría notarse para bien la falta de caballos?

Bien, me ha parecido que el motor de 4 cilindros del Porsche Macan ha ganado en esta evolución una viveza que se echaba en falta en ciertas ocasiones en la versión previa, ofreciéndonos incluso, a pesar de ser la opción más modesta, cierta experiencia deportiva que llega bien refrendada por un gran chasis.

Con tacto de dirección muy agradable y comunicativo, con un buen peso, con unas suspensiones que se sienten firmes en el paso por curva pero que no adolecen de incómodas al enfrentarnos a calles adoquinadas, badenes o baches, con un conjunto, en definitiva, con una gran capacidad para proveer de un tacto deportivo a aquel que lo busca en este segmento, con una gran calidad de rodadura, ofreciéndonos una dinámica en la que además el Porsche Macan se hace sentir más ágil de que lo debería.

Volviendo a la respuesta de su motor, nos encontramos por debajo de las 2.000 vueltas con una buena sensación de empuje y me ha parecido que es capaz de cumplir con ciertas pretensiones deportivas, echando sólo en falta un poco más de sonido desde su escape. La guinda del pastel a su gran dinámica la pone el cambio automático PDK, muy rápido y efectivo y tracción total, sumando docilidad al conjunto al tiempo que nos permite abordar ciertas curvas redondeándolas.

En definitiva estamos, a mi juicio, ante la referencia en el segmento por deportividad y un SUV que me gusta más frente al BMW X4, frente al Mercedes GLC Coupé, frente al Audi Q5, por su acabado interior, por todo el diseño del conjunto, por la tecnología incorporada en este lavado de cara y por la gran calidad que desprende tanto en parado como en movimiento.

El Porsche Macan tiene un precio de partida en España, con el motor probado de 4 cilindros, de 66.498 euros mientras que si acudimos a la versión Porsche Macan S, con el V6 de 354 CV, el precio asciende hasta los 75.421 euros. En los próximos meses deberíamos conocer más versiones de este nuevo Porsche Macan, quedando en el aire la incógnita sobre si veremos o no un Porsche Macan híbrido en esta generación y la negativa a un nuevo Porsche Macan diésel.