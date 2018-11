Test a fondo del nuevo Clase A: ahora si ha pasado algo en Mercedes

Hemos tenido la oportunidad de ponernos al volante del nuevo Mercedes Clase A y, sin querer desvelar las conclusiones antes de empezar, no nos resistimos a decir que, sin desmerecer el nuevo diseño de la cuarta generación del compacto de la marca de la estrella (es una cuestión de gustos) que mejora también, lo mejor está por dentro. No solo en tecnología, que es evidente, sino en acabados y lo que denominan calidad percibida.

Aquel “Algo está pasando en Mercedes” puso patas arriba a la marca alemana, un cambio desde la parte baja de la gama, que convertía al Mercedes Clase A en un producto mucho más deseable y más enfocado a un público joven. Aquel Mercedes Clase A 2012 poco tenía que ver con el anterior Mercedes Clase A, que jugaba un papel ahora bien cubierto por el Mercedes Clase B y tras el compacto llegó la berlina, el familiar y el SUV, los Mercedes CLA y Mercedes GLA...

6 años después, llega un nuevo Mercedes Clase A, un Mercedes Clase A 2018 con sólidos argumentos para conquistar a aquel que esté pensando en comprar un compacto premium, con nuevos motores, una nueva plataforma, un diseño bien evolucionado y un importante despliegue de tecnología. Te contamos las impresiones del nuevo Mercedes Clase A.

El diseño del nuevo Mercedes Clase A es una clara evolución del diseño que conocíamos, del diseño de la generación previa. Las mismas formas adaptadas con los últimos matices estéticos de la marca, haciendo especial mención a sus ópticas, que siguen el camino trazado por el nuevo Mercedes CLS.

En cuanto a los motores del Mercedes Clase A nos encontramos con un nuevo motor gasolina, el empleado por el A 200. Se trata de un propulsor turbo de 4 cilindros y 1.33 litros, que cuenta con un sistema de desactivación de cilindros, permitiéndonos en ciertas circunstancias circular con sólo 2 cilindros. Este nuevo propulsor desarrolla una potencia de 163 CV.

En cuanto al cambio, nuestra unidad monta el automático de doble embrague, con una nueva transmisión desarrollada por GETRAG. Hecha la introducción más técnica, vista su plataforma y sus nuevos motores, llega el momento de saltar a su interior, un interior en el que nos hemos encontrado muy gratas sorpresas…

Respecto a la tercera generación, vaya si ha mejorado… Mercedes ha dado un salto muy importante tanto en términos de diseño como de calidad y tecnología posicionando a este nuevo Mercedes Clase A un escalón muy por encima del resto de alternativas del segmento. El diseño es mucho más moderno y rompedor, el despliegue de pantallas difícilmente superable y la interfaz del sistema multimedia y las opciones disponibles son culpables de cierta sensación abrumadora.

Frente al conductor, dos grandes pantallas, de 10.2 pulgadas, acaparando todo el protagonismo del interior. Estas pantallas pueden ser de 7 pulgadas o de 10.2 pulgadas, tanto la instrumentación como la pantalla del sistema multimedia. Atractiva la forma en la que se integran en el salpicadero, con una disposición muy futurista, pero lo realmente novedoso son las múltiples opciones de personalización, las posibilidades de interactuar con el sistema multimedia mediante la voz y la enorme cantidad de información disponible.

Bajo la pantalla del sistema multimedia nos encontramos con unos aireadores de espectacular diseño y eficaz gestión, los mandos de la climatización y un túnel central con una calidad muy superior a la anterior generación. A nuestro alrededor, muchos y buenos detalles, impecables ajustes y excelentes materiales. Llama la atención el contorno del salpicadero, bien acompañado por la luz ambiental (personalizable con 64 colores), los guarnecidos de las puertas y unos asientos cómodos y de buen agarre.

La evolución es enorme a nivel tecnológico. Mercedes ha llamado a este sistema multimedia MBUX y lo podemos manejar o bien a través de comandos, del volante o del touchpad del puente central. Cuenta con perfiles de usuario y el asistente personal controlado por voz nos recuerda inevitablemente a Siri.

En lo que a medidas se refiere el nuevo Mercedes Clase A nos deja con una longitud de 4.419 mm, una anchura de 1.796 mm y una altura de 1.440 mm, con un peso en vacío de 1.355 kg en su versión más liviana (el Mercedes A 200) y un maletero con una capacidad de carga de 360 litros en el Mercedes A 180 d y de 370 litros en los Mercedes A 200 y A 250.

Lega la hora de la verdad, el momento de conducir, y de recabar las primeras impresiones dinámicas. Antes de eso, la 'inteligencia artificial del nuevo modelo. Un “Ey Mercedes, tengo hambre” y el coche te muestra los restaurantes más cercanos. Un “ey Mercedes, tengo calor” y el coche baja la temperatura, un sistema multimedia con realidad aumentada para seguir de forma aún más explícita las indicaciones del navegador, un sistema multimedia que aprende de tus hábitos y te ofrece ejecutar acciones habituales… Y todo ello maridado con gráficos de lo más atractivos, vistosos, con mucho color.

Tras el volante del Mercedes A 200, la versión gasolina de 163 CV, la alternativa seguramente más sensata. Más barato que el A 180 d, y sensiblemente más potente. La unidad de prueba cuenta con la suspensión de dureza variable opcional, cambio automático de doble embrague y una completa equipación en la que destacan ciertos elementos firmados por AMG.

Durante los primeros metros llama considerablemente la atención la mejora de aislamiento de esta generación. El habitáculo filtra mucho más los ruidos del exterior, no hay atisbo de ruido mecánico y me parece que nos ofrece una sensación muy confortable.

Además me parece que en curva pisa con mayor estabilidad, se siente firme en curva y al mismo tiempo ágil, se mueve rápido, reacciona con brevedad a los golpes de dirección. Un compacto con una buena dinámica, buen tacto de dirección y una suspensión que trabaja realmente bien. La dinámica es superior a la de la anterior generación y no sólo porque ofrezca un rodar más confortable, una mayor calidad de rodadura, sino porque lleva un paso más allá la agilidad.

De su mor me quedo con una buena sensación de aceleración que ofrece el A 200, con el motor gasolina de 163 CV. Es un motor que se nota muy enérgico, muy vivo y que mueve realmente bien al A 200. Mercedes homologa un consumo medio de unos 5.5 l/100 km, y aunque estos datos son siempre muy optimistas, es cierto que durante toda la prueba apenas hemos sobrepasado una media de 6,1l/100 sin hacer grandes esfuerzos en pos de la eficiencia, pero sin volvernos locos con el acelerador.

La respuesta de la caja de cambios automática de doble embrague es también muy buena, con transiciones rápidas y suaves, pero en cada curva, mientras trazas y abandonas cada una, llama la atención lo enérgico que responde el propulsor y lo bien solventadas que están las suspensiones. Este propulsor, desarrollado junto a Renault, quede claro, se fabrica y se ensambla por Mercedes.

Una mecánica que permite cruceros elevados, cuenta con una buena respuesta en adelantamientos e incorporaciones… Me llevo una muy grata sensación en general de la dinámica de este nuevo Mercedes Clase A y del motor del A 200 en particular. Este motor gasolina de 1.33 litros de cubicaje me parece una compra de lo más sensata.

En lo que a especificaciones se refiere este propulsor nos deja, más allá de los mencionados 163 CV, que llegan a las 5.500 rpm, tenemos un par de 250 Nm a 1.620 rpm, hace el 0 a 100 km/h en 8 segundos y su velocidad máxima es de 225 km/h.

Las 'ADAS' que equipa el nuevo Mercedes Clase A: destaca el control de crucero adaptativo con función de adelantamiento, capaz también de actuar basándose en la información captada por el sistema de reconocimiento de señales. Tiene sistema de mantenimiento en el carril, sistema de frenado de emergencia, alerta de ángulo muerto y me parece de lo más curioso, será cosa de la novedad, el sistema de realidad aumentada del navegador. La verdad es que Mercedes ha puesto el listón muy alto con este sistema multimedia.

En definitiva estamos ante la nueva referencia en la categoría de los coches premium compactos, es un coche que ha evolucionado bien estéticamente, que cuenta con una buena dinámica y que, sobre todo, mejora muchísimo la experiencia a bordo, por diseño, materiales y tecnología. El punto más gris de la anterior generación es ahora su gran baza... y a todo color.