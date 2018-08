Porsche Taycan, más de 600 CV de potencia eléctrica que ya puede reservar en el concesionario

Los ‘porschistas’ más puros tienen que ir haciéndose a la idea que la firma de Stuttgart no cuenta entre sus planes el dar la espalda a los sistemas de propulsión 100% eléctricos. Sus últimas decisiones entre las que se encuentran su implicación en la Fórmula E en detrimento de su programa LMP1 en Le Mans o la adquisición de una décima parte de Rimac, demuestran que los alemanes van en serio en lo que respecta a esta tecnología y con la llegada del Porsche Taycan no tardaremos demasiado en ver de qué son capaces en esta nueva era.

El Taycan ha sido otro de los que se ha ganado a pulso el llevar el título del ‘rival del Tesla Model S en una carrera por encontrar un modelo de uno de los fabricantes históricos que pueda plantar cara al vehículo de la firma californiana dirigida por Elon Musk. Desde Porsche confirmaban algunas de las características del que será su primer eléctrico de corte deportivo, el cual estará impulsado por dos motores, uno en cada eje, que dotarán al Porsche Taycan de tracción total y con una potencia que superará los 600 CV.

Porsche Taycan | Agencias

Las cifras prestacionales no dejan de ser espectaculares, aprovechando al máximo las bondades de los sistemas de propulsión eléctricos, los cuales le permitirán completar el 0 a 100 km/h en unos meteóricos 3,5 segundos, con una velocidad punta que, aunque no confirmada, se espera que se sitúe por encima de los 300 km/h. En cuanto a la autonomía, las baterías de ion-litio se espera que le permitan completar más de 500 kilómetros con una sola carga según el ciclo europeo, permitiendo además cubrir unos 400 km más con sólo 15 minutos de recarga rápida.

En cuanto a la comercialización, hay pocos datos oficiales más allá de la certeza de que llegará a los concesionarios durante el 2019 y que los clientes que estén interesados en el Porsche Taycan ya pueden reservarlo en la red de la marca con un depósito inicial de 2.500 euros. Se desconoce el precio definitivo del deportivo de los germanos, pero los responsables esperan llegar a las 20.000 unidades en su primer año en el mercado, cifras que deberán crecer en los próximos años en la ofensiva eléctrica de Porsche.