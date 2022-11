Ferrari deja de aceptar pedidos de su nuevo Purosangue

Si eres ‘ferrarista’ y todavía te estás cuestionando si la decisión de la firma de Maranello fue correcta o no a la hora de crear el Ferrari Purosangue, quizás la confirmación de que la demanda ha superado las estimaciones iniciales realizadas por el fabricante italiano sea un buen indicativo de lo que ha supuesto el lanzamiento del SUV.

La situación actual por parte de Ferrari es que no está aceptando nuevas reservas del Purosangue, por lo que la lista de pedidos se ha cerrado temporalmente para poder satisfacer a las ventas ya realizadas desde el lanzamiento del modelo, el cual inició su comercialización oficialmente a mediados del pasado mes de septiembre.

En aquel momento, el director comercial y del departamento de marketing de Ferrari, Enrico Galliera, ya mencionó la posibilidad de que el Ferrari Purosangue se viera obligado a cerrar los libros de pedidos durante un tiempo si se excedía la demanda inicialmente prevista, y así ha sido: "No es ningún secreto que dejamos de recibir pedidos. Teníamos tal interés sin entregar un solo coche... Tomamos una decisión que pensamos que era consistente con el posicionamiento de Ferrari y el modelo", comentaba el propio Galliera a un medio australiano.

Ferrari Purosangue | Ferrari

Sin embargo, no sólo se debe a una situación de que en las líneas de fabricación de Ferrari no sean capaces de cumplir con esta carga de trabajo (estaba fechada que los trabajos comenzaran antes del final de 2022), sino al deseo también de que el Purosangue siga manteniendo su exclusividad. Es por ello que ya en su nacimiento, la compañía apuntó a que no tenían interés en que su nuevo SUV supusiera más del 20% de su producción anual, una situación que no es el espejo de lo que sucede con otras marcas rivales como Porsche o Lamborghini, las cuales no han establecido un límite de unidades.

Debemos recordar que Ferrari suele dar prioridad a los clientes ya existentes que en el pasado ya han adquirido uno de sus vehículos a la hora de establecer este tipo de listas de espera, las cuales suelen rondar entre los 18 y los 24 meses. Es de esperar que, en el momento en el que se vuelvan a abrir, la demanda será igual de importante, lo que llevará a que seguramente no sean muchos los días en los que permanezcan abiertas.