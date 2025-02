La elegancia de Volvo en el SUV pequeño que llega este 2025 en una versión Cross Country más campera que nunca

Los suecos son los mejores escribiendo novela negra, de detectives y policíacas. Desarrollan tramas muy misteriosas y personas con un oscuro lado oculto. Curiosamente, sus coches son todo lo contrario. Los vehículos de la marca sueca Volvo no esconden nada, sus intenciones son muy transparentes, la unión de elegancia con funcionalidad. El Volvo EX30 Cross Country es una página más en el brillante portfolio de la compañía.

Esta nueva y campera versión del EX30 se presentará definitivamente el próximo 10 de febrero, aunque en 2023 Volvo ya empezó a dar pistas sobre cómo sería. Un SUV pequeño con carácter de lujoso todoterreno y cuyo diseño incorpora aspectos muy modernos, sobre todo en la parte frontal.

Volvo EX30 Cross Country | Volvo

Un equipamiento exigente

Lógicamente, hablando de un todoterreno, contará con ruedas y suspensión que se adapten a terrenos exigentes, así como parachoques frontal y trasero reforzados o un sistema de carga en el techo del vehículo. Características que permiten lanzarse a la aventura en el monte pero, gracias a sus dimensiones de SUV pequeño, el EX30 Cross Country también circula con comodidad en zonas urbanas.

Respecto a su motorización, debería compartirlas con el EX30 esencial. Es decir, una primera opción más básica de un eléctrico de 272 CV y una batería con 337 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. Y una segunda opción eléctrica de 428 CV y una autonomía de 450 km. Aunque no sería extraño que, al ser un todoterreno, el Cross Country solo esté disponible con el motor de 428 CV.

Volvo EX30 Cross Country | Volvo

Sistema sencillo de carga

Casi con total seguridad, incorporará el nuevo sistema de carga de Volvo, el Plug Charge. Cuando se enchufa el cable en la estación de carga, se inicia directamente porque el vehículo se identifica automáticamente. Esta aplicación, además, realiza el pago por sí misma. Vamos, que la gestión del conductor es, simplemente, enchufar.

Otra novedad que tendrá instalada es el sistema de infoentretenimiento Volvo Car UX para facilitar la conectividad de los dispositivos móviles con el vehículo. Con tanta mecánica y equipamiento atractivo, el EX30 Cross Country tendrá un precio más elevado que su versión esencial, obviamente. Aunque aún no lo conocemos con exactitud, es muy probable que supere los 50.000 euros.

El EX30 Cross Country no es la única noticia de Volvo, que planea actualizar el XC40, EX40, EC40, S60, V60, V60 Cross Country, V90 y V90 Cross Country. La marca sueca, como acostumbra, no deja pasar el tiempo por sus modelos, los renueva para que no se queden atrás y estén siempre a la par de la vanguardia del mercado.