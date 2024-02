Vuelve ClassicMadrid 2024: El salón de los clásicos inundará la capital de "viejos rockeros"

ClassicMadrid, un referente para los entusiastas al motor con más historia del sur de Europ, concentra desde hace 25 años en un único espacio centenares de automóviles y motocicletas de colección y populares; miles de referencias en automobilia (accesorios, recambios, piezas, etc); clubes y entidades; y un interesante programa de actividades para poner en valor acciones y experiencias relativas al patrimonio de automoción.

Como cada año, uno de los eventos principales será el tradicional Concurso de Elegancia de Automóviles ClassicMadrid convoca a coleccionistas y aficionados a que concurran a este certamen que estará dedicado a los deportivos descapotables biplaza fabricados antes del 31 de diciembre de 1979. Esta será una oportunidad excepcional para que salgan de sus garajes y se muestren ante miles de aficionados joyas automovilísticas que en muchos casos aunarán un valor económico y sentimental difícil de cuantificar.

El Concurso de Elegancia es un certamen abierto a la participación de todos los aficionados y/o coleccionistas, que tan solo deberán inscribir su vehículo aportando a la organización datos técnicos y fotografía del mismo. Los deportivos participantes se expondrán a lo largo de los tres días del evento e in situ se someterán al escrutinio del jurado, que estará integrado por personas de reconocida valía profesional en el ámbito de motor clásico. El premio best of the show se conocerá en la gala de entrega de premios que se celebrará en la mañana del domingo.

Las concentraciones de clásicos es una de las actividades que mejor representa el carácter dinámico y participativo del evento. El exterior del pabellón se reserva para acoger los clásicos de los aficionados que lo visiten, creando así un museo abierto.

Las motos serán muy protagonistas

El ClassicMadrid contará con más de un centenar de motos clásicas de todos los segmentos y marcas que estarán a la venta en el evento, de la mano por algunas de las empresas españolas y más prestigiosas del sector, como Iván Cirre Motos de Colección, MG Motos Clásicas, Motor Bike Enric Casanovas o Motos Luis.

Además, los aficionados que quieran restaurar sus propias motos podrán encontrar accesorios, piezas y manuales en los stands de numerosos profesionales. Todo aquel que quiera restaurar su motocicleta deberá saber que la única condición es que su año de fabricación sea anterior a 1980.

Cabe mencionar, que los visitantes también podrán contemplar las motos restauradas por los propios aficionados, que participarán en el tradicional Concurso de Restauración de motocicletas, que premiará a las mejores obras de los participantes.

Además, la exposición comercial permitirá acceder a un selecto catálogo de motocicletas de todos los tiempos: desde motos de guerra hasta los dinámicos modelos que había entro los años ochenta y un sinfín de marcas nacionales e internacionales, de renombre, tales como Bultaco, Montesa, Vespa o Harley-Davidson entre otros.

Entre las actividades expositivas, destacan tres muestras dedicadas a las dos ruedas: París-Dakar Siglo XX, que exhibirá ocho motos que participaron en el legendario raid, como la Yamaha Super Tenere de Peterhansel o la Cagiva Elephant de Auriol; Motos Grand Prix, que mostrará motos históricas de competición y resistencia, como la Yamaha 250 TZ de 1976 o la Triumph Rob North de 1971.

Además, la empresa Boutique Motor vuelve con la exposición ‘Cascos de leyenda’, que cumple medio siglo. Se trata de una selección de cascos de campeones del mundo de motociclismo, como Ángel Nieto, Valentino Rossi o Marc Márquez, en otras leyendas.

Horario:

Viernes, 23 de febrero, y sábado, 24 de febrero, de 10,00 a 20,00 horas

Domingo, 25 de febrero, de 10,00 h a 17,00 h

