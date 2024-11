Es el Volkswagen Golf convertido en SUV: un sube-bordillos cómodo que además se aparca fácil en ciudad por 160 € al mes

Con una tendencia clara en el mercado focalizada en los SUV, es normal que las diferentes marcas de coches traten de hacer sus modelos de más éxito en versiones SUV. En el caso de Volkswagen, no solo ha hecho versiones SUV del Golf, el compacto por definición, sino que hasta ha hecho versiones SUV del Polo, el compacto pequeño. Coge el Polo, hazlo más alto y versátil, y lo encontrarás en los concesionarios como Volkswagen T-Cross. Un coche cómodo, alto, robusto, pero también fácil de aparcar.

Y es que, a pesar de ser un SUV, es un coche bastante corto. Entra en la categoría de SUV pequeño, pues tiene una longitud total de 4,13 metros. Esto es especialmente ventajoso a la hora de conducirlo por la ciudad, pues puede moverse de forma ágil y callejera. Y por supuesto, podrás aparcarlo con muchos menos problemas. Esta cualidad viene muy bien sobre todo si no tienes un garaje en el que poder aparcar con facilidad al llegar a casa o tienes que dar varias vueltas para aparcarlo cuando vas al trabajo.

Por supuesto, al ser un SUV, es un coche alto, lo que nos permite divisar bien la carretera y eso da más sensación de control y seguridad. También está bien para superar badenes y para subir bordillos sin preocuparse por los bajos del coche. Por otra parte, no es tan alto como para tener que hacer grandes esfuerzos para subir a él. Es perfecto si tienes que llevar personas mayores a las que les cuesta subirse a coches muy altos o sentarse en coches bajos.

Volkswagen T-Cross | Volkswagen

Una de las cosas que destacan de los SUV es que son cómodos para familias. Hay que decir que el caso del T-Cross no es el del SUV clásico. Y es que su sección posterior parece cortada a guillotina. Aun así, el maletero del coche es de doble altura y tiene una capacidad de 455 litros con los asientos ligeramente adelantados. Es una cifra que no solemos encontrar en los coches que catalogamos como pequeños. El Golf, sin ir más lejos, es un poco más largo y tiene menos maletero. El T-Roc, teóricamente más grande, ofrece un maletero similar. Es perfectamente válido para una maleta mediana por pasajero.

Aunque lo cierto es que si llevas el coche lleno de pasajeros y lleváis demasiadas cosas, puede que el maletero se os quede un poco pequeño. Además, si va a ir detrás gente muy alta, habrá que echar los asientos hacia atrás, quedando 385 litros de capacidad (todavía más que el Polo e incluso que el Golf). En todo caso, las cifras son positivas en comparación con sus rivales.

Puede ser un coche ideal para una familia de tres o incluso de cuatro si los niños ya no necesitan carrito. También para una pareja o simplemente para aquellos que prefieren comprar un coche que se adapte a los 330 días del año y no solo al mes que se van de vacaciones.

Volkswagen T-Cross | Volkswagen

El coche lleva instalada una pantalla de 9 pulgadas con el sistema Discover Pro, para conocer el estado del coche, ver noticias o escuchar música. También incorpora un asistente de voz que nos ayudará a atender llamadas, controlar la música e incluso el sistema de navegación sin tener que apartar las manos del volante.

Si hablamos del motor, es un motor gasolina de 3 cilindros de 1 litro, con una potencia de 95 CV. También está disponible la versión deportiva R-Line con el mismo motor pero desarrollando 115 CV de potencia. Y ello sin olvidar la versión R-Line más poderosa con un motor de 1,5 litros que desarrolla 150 CV de potencia.

En cuanto al precio, 20.100 euros. Siempre con financiación, claro está. Si lo haces con My Way, y quieres pagar 160 euros al mes, tienes que dar una entrada de 3.640,75 euros, 36 cuotas de 160 euros y después de tres años puede decidir si quedártelo pagando una cuota final de 16.716,1 euros, cambiarlo por otro o devolverlo. También tienes la opción de hacer una financiación lineal. En este caso, la entrada es de 6.459 euros y 72 cuotas de 268,80 euros. No hay cuota final, por eso mismo la entrada y las cuotas son mayores, pero no hay un "susto" final. En comparación, un Volkswagen Golf se va a unos 24.000 euros. La diferencia en precio es notable.