Es la versión más accesible, pero ya tiene 585 CV, es eléctrico, ¡y cuesta más de 100.000 euros!

En Audi tienen muy claro que electrificar su gama no significa renunciar al músculo, y el nuevo e-tron GT quattro es buena prueba de ello. Es, sobre el papel, la puerta de entrada a su familia de berlinas deportivas eléctricas, pero a la hora de la verdad viene cargado hasta las cejas. Motor doble, 585 CV con el Launch Control, más de 600 kilómetros de autonomía y un precio que te deja tiritando: 111.700 euros.

Sí, has leído bien. Es la versión más barata, pero cuesta más que muchos deportivos de combustión con apellido ilustre. A cambio, eso sí, te llevas una berlina eléctrica con prestaciones de infarto y la elegancia típica de Audi. No es un juguete para ricos aburridos; es un misil tierra-tierra con forma de Gran Turismo que quiere medirse con los grandes nombres de la categoría… y no sale mal parado.

Aunque no es la más rápida de la gama (ese honor lo tiene el RS e-tron GT performance), el quattro no se queda corto. Con sus 4,2 segundos de 0 a 100 km/h, pone en apuros a más de un V8 tradicional. Puede que no haya ganado velocidad respecto al anterior modelo de entrada, pero lo compensa con un salto brutal en autonomía: hasta 622 kilómetros, gracias a una nueva batería de 105 kWh (97 kWh netos).

Un diseño que ya era bueno… y se queda igual

En cuanto al aspecto exterior, Audi no se ha complicado la vida. ¿Para qué tocar lo que funciona? El diseño se mantiene prácticamente idéntico al del S e-tron GT, salvo por unos pequeños detalles como las llantas específicas de 19 pulgadas y una ligera dieta que le ha hecho perder 30 kg. La silueta sigue siendo esa mezcla entre berlina y coupé con un coeficiente aerodinámico de 0,24, digno de aplauso.

Eso sí, quien busque diferenciar esta versión a simple vista lo va a tener crudo. Salvo que seas muy fan de la marca, el frontal y la trasera se parecen tanto a los del resto de la gama que podrías pasarlo por un RS sin darte cuenta. Y eso, según se mire, puede ser una virtud o un defecto. Lo que está claro es que sigue teniendo una presencia imponente, muy del estilo de un Audi moderno con ganas de guerra.

En el interior, más de lo mismo. El habitáculo es cómodo, está bien rematado y con ese aire tecnológico que le sienta tan bien. La gran diferencia con sus hermanos más caros es la desaparición del logo S, lo que no supone un problema. Los asientos son muy cómodos para dos personas y aceptables para cuatro. El maletero trasero ofrece 405 litros, y el delantero suma 77 más, por si quieres fardar de doble baúl.

Audi e-tron GT quattro | Audi

Un deportivo eléctrico convincente aunque el precio asuste

Pero hablemos de lo que importa: la mecánica. El e-tron GT quattro mantiene el sistema de doble motor eléctrico, uno por eje, lo que le garantiza tracción total y un comportamiento intachable. Entrega 503 CV de forma continua, pero con el Launch Control activo sube a esos 585 CV de los que presume. Es potencia más que suficiente para dejarte pegado al asiento y, al mismo tiempo, ofrecer una conducción suave y refinada si no vas buscando guerra.

La recarga también mejora respecto a su antecesor: ahora acepta hasta 320 kW en corriente continua, lo que le permite pasar del 10 al 80% en tan solo 18 minutos. En corriente alterna mantiene los 22 kW, una cifra más que correcta para cargarlo en casa si tienes una buena instalación.

En resumen: el Audi e-tron GT quattro puede que sea la versión más accesible, pero de básico no tiene ni el nombre. Es potente, es rápido, tiene autonomía de sobra y va tan bien como cabría esperar de un Audi eléctrico de más de 100.000 euros. El precio puede parecer una locura, pero en el contexto actual (donde lo premium no entiende de ofertas), es la forma más “barata” de entrar en el mundo e-tron GT.