Tres coches perfectos y sencillos que son ideales si solo quieres algo para ir y volver del trabajo

Vamos con una pregunta. ¿Te gustaría tener un coche de alta gama, lujoso, potente, elegante? Seguro que muchos piensan que sí, que estarían , mientras que otros pensarán que la elegancia no va con ellos, mejor la agresividad de un deportivo. Los coches son máquinas que, curiosamente, dejan entrever la personalidad de quien los compra, así como sus gustos y ambiciones.

El problema es que no podemos comprar un coche con base en nuestras ambiciones, sino que debemos hacer con base en nuestras necesidades y/o posibilidades. Todavía no hemos visto a nadie comprar un televisor enorme, y como no entra donde quiere ponerlo, ha tirado el mueble y ha hecho un agujero en la pared. Lo que se hace, normalmente, es comprar una televisión que nos entre en el hueco donde queremos ponerla. Es decir, adaptarnos a nuestras necesidades. Tampoco hemos visto a nadie hipotecarse para comprar una tele, sino que compra la que puede permitirse.

Si hacemos estas cosas con otros aparatos y otras máquinas, ¿por qué no lo hacemos con los coches? Son extremadamente más caros, tanto de comprar como de mantener y una adquisición equivocada puede ser un agujero para las cuentas del hogar. Hay que tener en cuenta que tenemos que ir a trabajar, a comprar, a visitar a la familia, de viaje… Todo con el mismo coche; necesitamos uno que sea fiable, fácil de conducir, cómodo y que gaste lo justo, ¿verdad?

Dacia Sandero | Dacia

Tres opciones perfectas para el día a día

La oferta actual es muy, muy grande, tenemos un coche casi para cada persona y para cada necesidad, así que encontrar el que más se adapte a nosotros solo es cuestión de tiempo. No obstante, para aligerar la búsqueda y poner sobre la mesa algunas ideas, hemos encontrado tres coches que son verdaderos “todoterreno” del día a día.

Por ejemplo, el Dacia Sandero. ¿Por qué crees que es el coche más vendido de España? ¿Por su precio? Si fuera un mal coche, por muy barato que fuera, no lo querría nadie. Además, tiene etiqueta ECO en la versión GLP y sus precios son casi imbatibles.

Es el brutal acabado más exclusivo para el Toyota Corolla, pero no te hagas ilusiones | Toyota

Otra buena opción es el Toyota Corolla. Es algo más grande que el Sandero y también algo más caro, pero sus motores híbridos gastan una verdadera miseria, sobre todo en ciudad, donde más se explotan las bondades de su grupo híbrido. De hecho, hay quien dice haber logrado consumos por debajo de los tres litros en ciudad. Por supuesto, tiene etiqueta ECO y está, siempre, entre los mejores en los rankings de fiabilidad.

Como tercera opción, hemos pensado en otro híbrido, pero en lugar de japonés, en este caso, francés: el Renault Clio E-Tech. Su grupo motor es tan bueno como el de Toyota en todos los apartados –consumo, prestaciones, agrado de uso– pero se suma la típica personalidad de Renault: una elevada capacidad rutera y un diseño algo más elaborado para el habitáculo.

Vale la pena esperar al 2026 por el nuevo compacto europeo que promete arrasar: todo lo que tienes que saber del Renault Clio | Renault

¿Que tienen estos tres coches que no tienen otros?

Haber escogido estos tres coches como los más indicados para el día a día, se debe, principalmente, a su relación precio-versatilidad-consumos. Son coches cuyos precios no son una locura y muchos hogares pueden llegar a pensar en uno de ellos como el coche “de la casa”. Sus prestaciones son más que suficientes para cualquier cosa, incluso por autopista a velocidades elevadas. Son realmente fáciles de conducir y gastan muy, muy poco.

Lo que más afectaría, en este caso, es el tamaño de cada uno. El Toyota Corolla es el más grande de los tres, podría ser el más familiar. En el caso del Renault Clio podría ser el coche de una pareja joven que se mueve mucho por ciudad y el Dacia Sandero es el coche para los que quieren ahorrar al máximo.