No siempre las excursiones salen como uno planea. Y es que la llegada masiva de SUVs y modelos con enfoque campero ha hecho que muchos conductores se lancen a la aventura y decidan explorar caminos que hasta entonces no se habían planteado recorrer con sus coches. Todo suena muy bonito, idílico incluso, las cosas no siempre suceden igual que en los anuncios de televisión...

Nos referimos a los impedimentos que nos encontramos en nuestras excursiones o, simplemente, a un despiste que puede hacernos "caer en la trampa" y dejarnos atascados en un camino embarrado o lleno de tierra suelta, impidiendo nuestro avance. En ese momento podemos actuar de forma rápida y eficaz utilizando un simple truco utilizando en la competición. Sí, en la competición.

Uno de los elementos más importantes de nuestro vehículo (sea o no todoterreno) son los neumáticos, que, de hecho, son los únicos elementos del coche que están en contacto con el suelo. Si nuestros neumáticos pierden adherencia en el barro o en la arena y no sabemos cómo salir del atolladero, antes de seguir acelerando a lo loco y hundiendo más el coche, prueba este simple truco.

Consiste en bajar la presión de los neumáticos hasta la mitad de las cifras recomendadas por el fabricante. Este gesto, que puedes llevar a cabo apretando la válvula del neumático con una moneda o con una llave, te servirá para aumentar ostensiblemente la superficie en contacto con el suelo. Ahora, con cuidado, acelera lentamente mientras mueves la dirección de un lado a otro dando marcha atrás. Es posible que tu coche empiece a andar, saliendo del atolladero. Eso sí, recuerda, la presión de los neumáticos es muy baja, asi que circula con suma precaución hasta la gasolinera más cercana para poder hinchar de nuevo las gomas a la presión recomendada, ya que corres el riesgo de desllantar.