No se trata de un SUV, pero por 170 € al mes y equipado hasta los topes te dará exactamente igual

La tendencia actual es comprar un SUV independientemente de su tamaño y segmento. Sin embargo, existen en el mercado opciones mucho más lógicas, sensatas y baratas. Claro ejemplo de ello es el Skoda Scala, un compacto que, aunque no comparta plataforma con él, se asienta como el primo barato del Golf por 170 euros al mes, 150 CV y equipado hasta los topes.

No obstante, debemos saber que la firma checa exige que nos acojamos a un sistema multi-opción para poder disfrutar de esta oferta. Aún así, se trata de un método de compra mucho menos nocivo para nuestro bolsillo que la financiación al uso, aunque ello no quiere decir que no debamos leer la letra pequeña.

Skoda Scala | Skoda

Sea como fuere, el Skoda Scala que puede acabar en nuestro garaje por 170 euros al mes lo hace con una configuración muy interesante. Esto se debe a que cuenta con el acabado Monte Carlo y con el archiconocido 1.5 TSI de 150 CV, maridaje que lo convierte en una opción muy completa a falta de no tener etiqueta ECO.

Independientemente de ello, el compacto de Skoda cuenta con un generoso equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 17 pulgadas, faros Matrix LED, volante de cuero multifunción, climatizador bi-zona automático, cámara de visión trasera con sensores de aparcamiento, asientos deportivos Monte Carlo, suspensión deportiva, cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas y pantalla central de 9,2 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Skoda Scala | Skoda

En lo que a mecánica se refiere, el Scala recurre a un cuatro cilindros turbo de 1.5 litros que desarrolla 150 CV y 250 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja de cambios manual de seis relaciones, y permiten un 0 a 100 en 8,2 segundos y una velocidad punta de 220 km/h. Y aunque bien es cierto que son prestaciones respetables, donde más destaca el Skoda Scala con dicho motor es en el consumo, declarando 5,8 litros a los 100 de combinado.

Ahora bien, ¿qué condiciones exige la marca para hacerlo nuestro por 170 euros al mes? La primera es afrontar una entrada de 5.659,71 euros, cifra que nos permite pagar 48 cuotas de 170 euros. A ello debemos sumarle un TIN al 7,75%, un TAE al 9,22% y una comisión de apertura de 689,66 euros.

Una vez finalizados los 48 meses y tras haber respetado el límite de 15.000 kilómetros al año, Skoda nos permite elegir entre devolver el coche, cambiarlo por otro o quedárnoslo. Si optamos por este último escenario, tendremos que abonar una cuota final de 17.308,37 euros. Ello provocará que el precio total a plazos sea de 31.817,74 euros frente a los 25.364,26 euros que pide la marca por un Scala de igual configuración pagado al contado.