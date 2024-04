Es todo un super-ventas, un SUV que llega ahora con hasta 333 CV, todas las etiquetas de la DGT y que puede cubrir 100 km sin gastar gasolina

Nos guste o no debemos reconocer que los SUV funcionan y cuajan en el mercado. Prueba irrefutable de ello es el éxito del que goza el CUPRA Formentor, un coche que desde luego quiere que la situación no cambie. Y es por ello que acaba de sufrir una importante renovación con la que no solo recibe un nuevo diseño, sino también mecánicas de hasta 333 CV, todas las etiquetas de la DGTy una versión PHEV con 100 kilómetros de autonomía en modo eléctrico.

Empezando por el apartado estético, nos encontramos con un importante rediseño del frontal, zona en la que se asientan faros de nueva cuña, defensa y posición del logo, estando este ahora sobre el capó. En la zaga también nos encontramos con una nueva defensa, pero más trascendente resultan los pilotos y el logo de la firma retroiluminado.

CUPRA Formentor 2024 | CUPRA

En el interior los cambios son más sutiles, con una pantalla de 12,9 pulgadas que ofrece un nuevo sistema de infoentretenimiento y una consola central rediseñada. A ello hay que sumarle un volante con mandos satélites de serie en las versiones con cambio automático DSG y asientos tipo bucket en opción.

En lo que a gama mecánica se refiere, el SUV español cuenta con un elenco muy completo. Empezando por el primer escalafón nos encontramos con el 1.5 TSI, un motor gasolina de cuatro cilindros capaz de producir 150 CV y que también se ofrece con un sistema MHEV -por el cual recibe la etiqueta ECO de la DGT- bajo el nombre eTSI. Con la misma potencia está también el 2.0 TDI, único motor diésel.

CUPRA Formentor 2024 | CUPRA

Por encima se posiciona el 2.0 TSI de 204 CV, motor que ya da paso a la variante que más cambios ha sufrido: el PHEV. Y es que estamos hablando de un 1.5 TSI que, en combinación con un propulsor eléctrico, produce 204 o 272 CV. Pero lo más trascendente es su batería, siendo esta de 19,7 kWh para ofrecer así 100 kilómetros de autonomía eléctrica. Además de que ahora se puede cargar a 11 kW.

La versión VZ del CUPRA Formentor se ofrece con dos niveles de potencia: 265 CV y 333 CV. Este último estrena el sistema torque splitter con el que se adhiere a la fórmula un modo Drift con el que poder derrapar. También se pueden equipar en opción frenos Akebono de seis pistones.

De momento, el nuevo CUPRA Formentor no tiene precio, pero solo es cuestión de meses que conozcamos el desembolso a realizar en España.