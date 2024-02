No tiene 300 CV aunque lo parezca, pero es un SUV 4x4 de 190 CV, equipado hasta arriba y que puede ser nuestro por 300 euros al mes

Cuando uno busca un SUV se encuentra en un mar de dudas debido a la gran cantidad de opciones que existen. Sin embargo, la gente de CUPRA quiere ayudarte a elegir de la mano de su CUPRA Ateca. ¿Cómo? De la mano de una oferta que te permitirá hacerte con el SUV español con 190 CV y equipado hasta arriba por 300 euros al mes.

No, no es una cifra que pueda asumir cualquier bolsillo, pero cuenta detrás con un sistema multi-opción. Al fin de cuentas, este resulta más interesante que la financiación al uso, ya que nos permite elegir entre devolver el coche, cambiarlo por otro modelo o quedárnoslos.

Cupra Ateca | Cupra

Pero lo que CUPRA no nos permite escoger es la configuración del Ateca. De esta manera, nos llevamos la variante de acceso con el motor 2.0 TSI de 190 CV y con el equipamiento básico. No obstante, ello no es, ni mucho menos, un maridaje.

Así lo demuestra un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 19 pulgadas, faros LED, climatizador bi-zona, cámara de visión de trasera, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, sistema de tracción total 4Drive, cuadro de mandos digital de 10,25 pulgadas, asientos tipo backet, acceso y arranque sin llave, asientos delanteros con ajuste en altura y pantalla táctil de 9,2 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

El Cupra Ateca | Cupra

En cuanto a mecánica, el CUPRA Ateca recurre al más que conocido 2.0 TSI, un cuatro cilindros turbo que para la variante de acceso produce 190 CV y 320 Nm de par. Son cifras gestionadas por medio de una caja de cambios automática de siete relaciones y doble embrague DSG, y permiten un 0 a 100 en 7,2 segundos y una velocidad punta de 212 km/h.

Ahora bien, ¿qué pide CUPRA para permitir que nos llevemos un Ateca por 300 euros al mes? Lo primero es afrontar una entrada de 12.745,48 euros, cifra que nos da acceso al pago de 35 cuotas de 300 euros. A ello debemos sumarle un TIN al 5,99% y un TAE al 7,6%, así como un kilometraje anual limitado a 10.000 kilómetros.

Una vez que hayamos finalizado el periodo de pago establecido por contrato, podremos elegir entre quedarnos el coche, devolverlo o cambiarlo por otro modelo. Si optamos por el primer escenario, será necesario pagar una última cuota de 28.199,79 euros, provocando así un precio total a plazos de 51.745,28 euros. Una cifra que se antoja elevada si la comparamos con los 45.050 euros que cuesta un CUPRA Ateca de igual configuración pagado al contado.