Es el SUV japonés a batir, no es de Toyota, consume 5 L/100 y te lo puedes llevar desde 20.900 euros

La primera vez que apareció el Nissan Juke en el mercado, su impacto fue enorme. Su diseño rompía con todos los convencionalismos y su talante, muy juvenil y dinámico, arrasó en el mercado con todos los posibles rivales. Incluso contó con algunas versiones muy deportivas, algo muy novedoso en aquel momento.

Ahora, el Nissan Juke, aunque mantiene la misma esencia y el mismo diseño rompedor, no llama tanto la atención por la fuerte competencia que tiene a su alrededor, algo que, por otra parte, resulta injusto. El Nissan Juke es un coche interesante, bien fabricado, y con un grupo motor híbrido cuya eficiencia y finura de funcionamiento está claramente al nivel de la tecnología de Toyota, la referencia en el mercado.

Por si fuera poco, no es caro, está bien equipado y su conducción es agradable, cómoda y tremendamente sencilla. Una clara opción a tener en cuenta si se busca un SUV del segmento B, con grupo motor híbrido y a un precio interesante: desde 20.900 euros.

Etiqueta ECO y 145 CV

Nissan Juke | Nissan

Nissan forma parte de una alianza con Renault, la cual dura ya muchos años. Y gracias a esa alianza, tiene acceso a ciertos órganos mecánico que son toda una referencia, como su grupo motor híbrido. Con 145 CV y una complejidad técnica muy alta, el híbrido del Nissan Juke se desarrolló con Renault y su eficacia y eficiencia son referencia en el segmento, al mismo nivel, e incluso por encima, del motor híbrido de Toyota.

Los consumos se sitúan entre los cinco y los seis litros, aunque es posible bajar esa cifra mediante una conducción eficiente y tranquila, sin olvidar conectar, claro está, el modo ECO. Tiene una función llamada “e-Pedal”, que permite conducir por ciudad sin tener que pisar el freno, nada más que para detener el coche y mantenerlo parado en cualquier detención.

Por prestaciones, se podría decir que está en la media del segmento. Su velocidad máxima no es muy alta, 166 km/h, pero el 0 a 100 km/h lo completa en 10,1 segundos, que viene a ser una cifra normal.

Tacto de conducción dinámico y divertido

Nissan Juke | Nissan

El Nissan Juke Hybrid no es un coche para circular fuera de las carreteras, es claramente un coche para asfalto. Tiene llantas muy grandes con neumáticos de perfil muy bajo y, además, la suspensión es claramente firme. No es incómoda, pero en los baches se nota que no aísla a los pasajeros como lo hacen otros modelos similares. Eso hace que sea un coche más directo, más dinámico y divertido de conducir.

Dicha característica, junto con los bajos consumos del su motor híbrido, son los mayores argumentos para comprar un Juke. Eso, y su diseño, claro, que resulta personalidad y con carácter, aunque el color escogido para la carrocería afecta un poco a su personalidad.