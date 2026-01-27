Este coche chino promete acelerar como superdeportivo, pero tiene una sala de cine en su interior a la altura del BMW Serie 7

En la avanzada a gran escala de fabricantes de coches eléctricos chinos, tal vez ya hayas escuchado o leído sobre esta firma con apenas 15 años de existencia. Y puede que la hayas conocido en algún momento del año pasado o del anterior, porque fue en 2024 cuando empezó su incursión en España con las primeras ventas –contadas con los dedos de una mano– de su SUV mediano BE11.

Para el 2025 había anunciado una expansión a base de nuevos modelos y para este 2026 lo pautado indicaba el lanzamiento del que probablemente sea el sedán más tecnológico puertas adentro. En plena fase de desembarco y posicionamiento, el futuro de Skywell en el mercado español es una incertidumbre. ¿Será este el año en que los competidores innovadores eléctricos premium ya asentadas en Europa empiecen a mirar de reojo a este modelo fuera de serie?

Skywell Skyhome | Skywell

El Skywell Skyhome, que pareciera concentrar toda su esencia en su nombre, promete prestaciones de superdeportivos, como su 0 a 100 km/h en 3,5 segundos obtenido de su aerodinámica activa y de sus dos motores eléctricos, uno en cada eje. Sin embargo, ni su potencia combinada máxima de 617 CV mediante la tracción total, ni su tremenda aceleración, ni su envidiable carga rápida de 10 minutos para recuperar hasta el 80 % de la capacidad de la batería llaman tanto la atención como su ambientación interior.

Para acceder al habitáculo, el paso previo es el acceso que, aún con su configuración suicida –bisagras de puertas traseras invertidas–, se percibe ordinario en comparación con lo que encontramos dentro, porque lo que encontramos dentro es lo más parecido a una sala de cine que he visto en un coche. No precisamente por el despliegue tecnológico en los puestos de conductor y acompañante, sino por lo que propone para los pasajeros traseros.

Skywell Skyhome | Skywell

No es novedad que los fabricantes chinos ofrecen productos de otro nivel en materia de digitalización, pero lo de Skywell se ha ido de las manos con el auspicioso Skyhome. Pocos potenciales rivales pueden presumir un equipamiento similar al suyo y el BMW Serie 7, cuya pantalla se orienta de igual manera y con el mismo tamaño, es uno de ellos. Lo cierto es que la curvatura de la pantalla de 32 pulgadas –medida que no le alcanza para ser la más grande del mundo– que cuelga del techo panorámico de este eléctrico asiático no parece tener comparación.

Fue una primicia de años atrás, pero el 2026 se apuntaba como el año clave y las expectativas son inevitables. Si el futuro de la movilidad consiste en una experiencia de viaje que a los pasajeros les permita olvidar que van a bordo de un vehículo en movimiento, sentarse en la segunda fila del Skyhome lo tiene todo para dejar el listón bien alto.