En sus marcas, listos, Compass: el SUV compacto de Jeep estrena la versión ¿más Jeep de todas?

La gama se va completando. El estreno del modelo 2026 había marcado el inicio de la tercera generación, la apertura a una era por aspecto y esencia notablemente más aproximada a la experiencia fuera de la carretera. Pero faltaba la otra apertura, la de los pedidos de la versión ¿más Jeep de todas? Diría que es esa que los potenciales compradores europeos están esperando, pero, si bien el Jeep Compass 4xe ya recibe pedidos y está al caer, es mejor que no te confunda la nomenclatura.

No diré que implica un estreno absoluto, porque el Compass 4xe lleva ya años en actividad –al haberse establecido en 2021, es uno de los que simboliza el resurgir del sector automotor tras la cuarentena mundial–, pero tomemos nota de dos novedades: la buena se explica en la conexión del sistema de tracción total con un nuevo concepto estético que se nos presenta de rápida lectura. De lectura mucha más elocuente en comparación con la expresión de C-SUV urbano de la generación anterior. La segunda invita a las incertidumbres debido a la transición definitiva experimentada por la fórmula mecánica.

Jeep Compass | Jeep

Tras una segunda generación en la que le 4xe irrumpió en el medio término como propulsión híbrida enchufable, la que está por llegar a las calles se basa en una motorización dual totalmente eléctrica. No es el Compass eléctrico con mayor autonomía, pues en paralelo –también acaba de abrirse a los primeros pedidos– se suma a la gama el Long Range de tracción delantera con hasta 674 km. Sí es el de mayor potencia, producto de los 375 CV combinados de sus motores montados en ambos ejes, y al mismo tiempo promete una eficiencia notable de 600 km al alimentarse de una batería de 96,1 kWh.

Aptitudes todoterreno del nuevo Jeep Compass 4xe, ya sin el 1.3

Debajo del diseño, toda una serie de especificaciones para la ocasión. Su elevación, uno de sus idiomas. Suspensión crecida un centímetro, capacidad de vadeo de 480 milímetros, ángulos de ataque, de salida y ventral de 28, 31 y 17 grados... El desarrollado eje posterior también tiene mucho que decir. El fabricante americano ha puesto el foco allí. Para las circunstancias de conducción off-road más duras y los momentos de pendientes cuesta arriba –no menos importante es el control de descenso como parte del equipamiento de serie–, el vehículo deberá poner a trabajar las ruedas traseras y exprimir sus 3.100 Nm de par a disposición.

Jeep Compass | Jeep

Justo a la izquierda de los mandos para los cambios automáticos, en rojo se presenta el Selec-Terrain que, si bien viene de serie en todas las versiones, en el 4xe asegura hasta cinco modos de conducción, pues incluye la exclusiva de tracción a las cuatro ruedas. Entre los modos Auto, Sport, Snow y Sand/Mud, el Compass 4xe gestiona los niveles de potencia, la estabilidad, la dirección y el agarre según las necesidades, y es el 4WD Lock el que acciona la tracción total.

En sus marcas, listos, Compass. El nuevo Jeep Compass 4xe ya está entonces aquí. En realidad, ya ha iniciado sus pedidos a la espera de su lanzamiento programado para principios julio. Se efectuará con dos acabados posibles y las siete ranuras iluminadas como característica de serie en la versión superior Overland. En prestaciones, aptitudes de conducción y capacidades todoterreno parece tenerlo todo para ser el Compass más Jeep de todos, aunque puede que haya momentos en los que extrañemos al cuatro cilindros 1.3 turbo.