Una semana con el Renault Captur E-Tech y tengo tres cosas muy claras; te las cuento

El Renault Captur es un viejo conocido. Apareció en el año 2013 y el éxito fue inmediato, tanto, que para 2020 ya se habían vendido más de millón y medio de unidades en todo el mundo, de las cuales, casi 110.000 ejemplares se quedaron en España. Fue el modelo que pudo robarle el protagonismo al Nissan Juke, el coche que por aquel entonces era la referencia en el segmento de los SUV urbanos.

Desde entonces, este SUV, de fabricación española, ha mantenido una elevada popularidad entre los usuarios hasta que, hace muy poco, el modelo se sometió a una renovación bastante importante, en la que se cambiaron algunas cosas como el diseño del frontal. Lo que no cambió, por suerte, fue la presencia del grupo motor híbrido de 145 CV, el que, posiblemente, sea uno de los mejores desarrollos híbridos actualmente en el mercado.

Todos tenemos a Toyota como el referente en tecnología híbrida, se lo han ganado, llevan desde 1997 –desde el 2000 en Europa– implicados con la hibridación, pero los rivales han mejorado mucho y Renault ha llegado hasta el punto, de poder mirar a la cara a los japoneses y decirles “aquí mando yo”. Y no, no estoy exagerando. El Renault Captur E-Tech es una de las mejores opciones entre los B SUV híbridos, he tenido una semana para poder comprobarlo.

El Renault Captur E-Tech corre mucho y gasta realmente poco

Renault Captur E-Tech | Javi Martín

Uno de los mejores argumentos que tiene el Captur híbrido, es la relación prestaciones-consumos. El coche corre mucho y gasta poco, muy poco. No obstante, con eso de “corre mucho” tengo que hacer un inciso: no es un deportivo, pero tienes suficientes capacidades para que cualquier usuario pueda gestionar el día a día con enorme soltura, tanto a la hora de salir a carretera, hacer adelantamientos o circular por el centro de la ciudad.

La circulación por urbano es uno de sus puntos fuertes, porque resulta tremendamente fácil rodar en eléctrico y, por tanto, resulta muy sencillo que los consumos sean muy, muy bajos. Con una conducción normal, sin hacer nada del otro mundo, es posible ver cifras de cuatro litros cada 100 kilómetros en el ordenador de a bordo. Si se pone en práctica una conducción económica y además, se activa el modo ECO, el consumo baja todavía más. En carretera y autopista también es igualmente parco en consumos y ni siquiera a velocidades elevadas gasta en exceso; a 120 km/h, los datos del ordenador indican cifras alrededor de los cinco o cinco litros y medio.

Agradable de conducir en todo momento

Otro argumento a tener en cuenta si tienes pensando comprar un Captur híbrido, es lo agradable que resulta conducirlo. Tiene la pequeña pega de la posición al volante, que no está del todo conseguida, pero todo lo demás está entre los mejores de su clase. El motor resulta suave en la entrega de potencia, reacciona rápido al acelerador, no vibra, apenas se escucha al motor de combustión…

Las suspensiones tienen un punto de dureza que se agradece –con el acabado Esprit Alpine–, porque evita que la carrocería se mueva en exceso y no resulta incómodo. Solo se ve penalizado en carreteras con muchos baches grandes, pero nada que no se pueda solventar con una simple reducción de la velocidad.

Renault Captur E-Tech | Javi Martín

Un muy duro rival para el Toyota Yaris Cross

Está claro que el referente en el segmento de los B SUV es el Toyota Yaris Cross, al menos en lo que se refiere a consumos y prestaciones entre los híbridos. El modelo japonés tiene una versión con 130 CV que da un resultado muy bueno, pero no destaca tanto si lo comparamos con el Captur E-Tech. El francés es, posiblemente, uno de los rivales más duros a los que se puede enfrentar el Yaris Cross.

¿Cuál es mejor? Es una pregunta muy difícil. El Renault Captur E-Tech resulta más dinámico, más directo y enfocado al conductor. El Toyota Yaris Cross es un modelo muy equilibrado, pero también muy neutro y menos divertido de conducir.