El sedán eléctrico chino con 570 km de autonomía que está arrasando en Europa

La marca china BYD se inspira en el mar para diseñar sus coches. En un mar en calma para ser más exactos. Por eso, el dibujo del BYD Seal es como una ola tranquila que se forma en la parte trasera y viaja con armonía hasta romper suavemente en el capó. Este sedán es estético, elegante, de aspecto moderno. Pero todo eso es lo de menos. La verdadera belleza del BYD Seal, como se suele decir, está en el interior.

Su motor es 100% eléctrico con potencia de 390 kW/530 CV y con tracción total AWD pasa de 0 a 100 en 3,8 segundos. Una bala. Que su diseño refinado (premiado con el prestigioso galardón iF Design Award) no engañe porque también es un coche matón, rápido y atrevido de los que desean conducir los amantes de la velocidad. Eso sí, la versión más asequible es la que cuenta con tracción delantera, potencia de 313 CV y va de 0 a 100 en 5,9 segundos. Cifras que no están mal, pero que no llegan al nivel de la versión más potente.

BYD Seal | BYD

570 km de autonomía y carga en 26 minutos

La batería es uno de los fuertes de todos los modelos de BYD porque la compañía lleva casi tres décadas invirtiendo en mejorar su Blade Battery. En el caso del Seal, alcanza una autonomía de 570 kilómetros y carga en corriente continua con una potencia de 150 kW del 30% al 80% en solo 26 minutos. Claro que el sistema eléctrico de una vivienda no proporciona ese tipo de carga. Pero en cualquier caso, la carga en corriente alterna de un enchufe común y corriente de 11kW que asegura una recarga nocturna completa.

Es un coche plagado de tecnología de vanguardia. En el centro del salpicadero se encuentra una pantalla táctil multimedia de 15,6 pulgadas, bastante amplia comparando con la media del mercado. De la vista, al oído. El vehículo está equipado con un sistema de audio de alta fidelidad Dynaudio Premium Sound de 12 altavoces de última generación que generan una acústica envolvente para disfrutar de los sonidos de la conducción. Su equipamiento hace parezca barato su coste de 34.720 euros. Aunque, eso sí, se trata de un precio para el que hay que contar con financiación y aplicar la ayuda del Plan MOVES de 7.000 euros.

BYD Seal | Centímetros Cúbicos

Un secreto bajo el capó

Otra de las virtudes del interior del Seal es su maletero trasero de 402 litros. Aunque guarda otro secreto, un espacio de almacenamiento de 53 litros bajo el capó. De este modo, los desplazamientos son cómodos porque hay hueco para todo y para todos. Los pasajeros disfrutan del confort de asientos deportivos con reposacabezas integrados. Los asientos del piloto y el copiloto, además, están calefactados y la temperatura se regula electrónicamente.

Son esos detalles los que hacen del Seal un coche con espíritu de lujo pero con precio asequible. Y si hace falta una razón más para justificarlo, ahí va. Su techo es invisible y panorámico para disfrutar del trayecto al cielo abierto y con luz natural, evitando esa desagradable sensación de oscuridad que muchas veces tenemos dentro de un coche a pesar de conducir bajo pleno día soleado.