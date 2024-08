¿Sabrías decirnos qué significa esta señal con el borde verde que ya puede verse en carreteras de fuera de España?

Durante las últimas semanas se han implementado unas nuevas señales con bordes verdes en algunos países de Europa. Concretamente ha sucedido en Reino Unido, y está captando la atención de los conductores. ¿Qué significan estas nuevas señales?

A diferencia de las señales con borde rojo que indican una obligación estricta, estas señales verdes tienen un carácter de recomendación. Su propósito es sugerir una velocidad que es aconsejable mantener en un determinado tramo de la vía para garantizar la seguridad, pero no imponen un límite obligatorio que deba ser respetado bajo riesgo de sanción.

Por ejemplo, si una señal con borde verde indica 90 km/h, se trata de la velocidad recomendada para circular de manera segura en ese tramo, teniendo en cuenta las condiciones del tráfico y del clima. Sin embargo, los conductores no están obligados a seguir estrictamente esta recomendación, y no serán multados si superan la velocidad indicada, siempre y cuando no excedan el límite máximo legal de la vía.

Actualmente, estas señales se pueden ver en algunas autopistas y carreteras de Reino Unido, y aunque aún no se han implementado en otros países, no se descarta que puedan llegar a España u otros lugares si se consideran útiles para mejorar la seguridad vial.