Así es el Hispano Suiza a la portuguesa, un hypercar que superará los 300 km/h y costará 1,6 millones de euros

Portugal nunca ha sido un país destacado en la industria del automóvil. Si bien España tampoco ha tenido un gran papel con marcas que han marcado un antes y un después en el mundo, sí ha tenido mucha más presencia a nivel industrial, y también con marcas como SEAT que más tarde fue absorbida por FIAT, u otras menos representativas como las renacidas EBRO y Santana, o la marca de lujo Hispano Suiza. Con la fórmula de esta última es con la que Portugal acabó con su ostracismo en 2019, cuando la empresa Adamastor anunció una fuerte inversión en su proyecto de crear un superdeportivo luso, el modelo Furia, del cual hemos conocido nuevos detalles antes de final de año.

El Adamastor Furia contará con un motor Ford V6 biturbo que supera los 650 CV de potencia para una aceleración de 0 a 100 en 3,5 segundos y una velocidad máxima más allá de los 300 km/h. Además, sus prestaciones se exprimen aún más gracias a una aerodinámica perfeccionada y un chasis de fibra de carbono que aligera lo máximo posible el peso del vehículo hasta los 1.100 kilos.

Exclusividad garantizada

Será un coche megaexclusivo, pues solo se fabricarán 60 unidades y su precio se situará alrededor de los 1,6 millones de euros. Nos preguntamos si Cristiano Ronaldo decidirá ampliar su colección de vehículos de lujo con el primero con genética portuguesa. No solo las prestaciones dan motivos para comprarlo, su aspecto también es bastante extremo.

El Adamastor Furia recuerda a un coche de circuito que se puede escoger en el Gran Turismo, con las alas del frontal elevadas, con numerosas salidas de aire tanto en los laterales como en la parte trasera y en el morro, con un centro de gravedad del habitáculo y el piloto muy bajo para incrementar la estabilidad. Las últimas informaciones e imágenes que han sido reveladas son, precisamente, sobre el interior del vehículo.

Tiene dos plazas con asientos y cinturones deportivos, igual que el volante. Este incluye un panel digital con la información de rendimiento del vehículo. Es un interior bastante minimalista para poder asegurar el confort y la mejor experiencia de conducción. Los clientes podrán escoger qué color y qué tipo de acabados desean. Esta personalización permite un mayor nivel de exclusividad y comodidad a los clientes, pues tendrán el coche “a su manera”.

Adamastor Furia | Adamastor

Encendido, en el techo

Todos los Adamastor Furia, eso sí, incluirán una pantalla táctil para el sistema multimedia en la que se pueden conocer datos extras de la performance del coche, como temperaturas, presiones de neumáticos, Fuerzas G, o registro por vuelta en caso de estar en circuito. Esta pantalla también se alinea con Android Auto y Apple CarPlay.

Aunque los dos detalles más particulares del Adamastor Furia son, primero, su retrovisor central digital (sustituyendo al convencional, pero en la misma posición) por el que se visualizan las imágenes que entrega una cámara de alta definición situada en la parte trasera. Y segundo, el botón de encendido del vehículo no está en el volante ni en el salpicadero, sino en el techo. Los vecinos portugueses pujan fuerte por la industria del automóvil.