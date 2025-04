Renault sabe cómo empezar a combatir los incendios de los coches eléctricos, y ha liberado su tecnología para las demás marcas

El incendio de Alcorcón en el que un coche eléctrico ha ardido dentro de un garaje está dando de qué hablar. No es para menos cuando dos bomberos perdieron la vida y otro quedó en estado. Podríamos emplearlo para lanzar puro amarillismo, pero eso ya lo hacen todos. Hoy os traemos sensatez para que esto no se repita.

Renault ha decidido dar un paso al frente con su Fireman Access, que es una tecnología que no solo promete apagar fuegos en minutos, sino que, en un gesto digno de la mismísima Volvo de los 60, han liberado la patente para que todas las marcas puedan usarla. Esto, amigos del motor, es lo que diferencia a una gran marca por encima de las demás.

El Fireman Access es una de esas ideas que te hacen preguntarte: "¿Cómo no se le ocurrió a nadie antes?" por su sencillez aparente. Es fruto de más de diez años de trabajo conjunto con los bomberos franceses, y este sistema es de verdad tan simple como brillante: Utiliza un disco adhesivo que sella la batería en condiciones normales, pero que cede ante un chorro de agua a presión. Así que los bomberos apuntan, disparan, y en cosa de minutos, las celdas de la batería están inundadas, el fuego se apaga y el drama se acaba. Renault ha vencido a la reacción en cadena de las baterías de litio.

Seguridad y a la sensatez a la francesa

Renault Fireman Access | Renault

Es cierto que los coches eléctricos no arden más que los de combustión y que los números están ahí, pero es que una vez arrancan es como si el mismísimo diablo se te subiera al asiento del copiloto. Las baterías de litio producen una reacción en cadena que no termina hasta que no se consume la última celda. Es un problema tan serio que el que Renault haya liberado esta patente es un verdadero soplo de aire fresco.

Es como si Renault hubiera mirado a los ojos a la industria y hubiese soltado: "Venga, vamos a dejarnos de meter pantallas y sistemas ADAS exagerados y centrémonos en que no se nos quemen los garajes". Sin postureo, sin compromiso. La seguridad es lo más importante, y pocos caen en implementarla cuando el vehículo está estacionado.

De la pista a la calle, con los bomberos de copilotos

Renault no se ha sacado esto de la chistera en una mañana. Llevan desde 2010 codo con codo con los bomberos de Francia y aprendiendo de ellos. El Fireman Access es solo la punta del iceberg: también tienen el SD Switch, que desconecta la batería en caso de accidente, o esos códigos QR en las lunas que gritan a los servicios de emergencia para que sepan por dónde cortar para no quedarse tiesos. Es tecnología con alma, pensada para la carretera y para quienes arriesgan su vida por nosotros. Es algo que se agradece cuando casi todas las novedades hablan de infotenimiento.

Fijaos en el detalle: mientras otros se gastan millones en campañas para vendernos el próximo SUV eléctrico, Renault se ha puesto a resolver un problema de verdad. Y no solo para sus coches, que ya lo llevan en todos sus eléctricos e híbridos enchufables, sino para todos. Es un "toma, cópialo y salvemos alguna vida" en toda regla.