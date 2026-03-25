DS reinventa su modelo best-seller para elevar su jerarquía en el mercado

En la industria del automóvil no se suelen tomar riesgos. Cuando un modelo funciona, mejor no tocarlo demasiado, se renueva pero lo justo para no alterar su prestigio entre los conductores. Sin embargo, DS se la ha jugado bastante. Ha cogido su coche best-seller, el DS7, y lo ha reinventado casi por completo, incluso le ha cambiado el nombre.

Ahora este SUV Grande se llama DS nº7 y se construirá sobre una nueva plataforma, la STLA Medium de Stellantis. Esto supone modificaciones significativas, tanto estéticas como técnicas. Empecemos por lo que salta a la vista, su cuerpo. El DS7 medía 4,57 metros de largo, mientras que ahora asciende a 4,66. La altura no cambia tanto, de 1,62 a 1,63, y la distancia entre ejes aumenta 5 cm.

DS nº7 | DS

Un frontal muy distinto

El espíritu de elegancia y sobriedad se conserva en el DS nº7. De hecho, el diseño es bastante respetuoso con el anterior, solo que lo moderniza. Los colmillos LED que parten de los faros, se estrechan. El respiradero frontal se achica. Pasa de ocupar prácticamente todo el frontal a reducirse a una franja en color negro en contraste con el color del resto de la carrocería. Además, las celdas del respiradero, en diamante, se sustituyen por unas leves rejillas.

La elegancia se extiende al interior, donde lo más importante es que el incremento de la largura y la distancia entre ejes se traduce en mayor comodidad para los pasajeros y un aumento de la capacidad del maletero desde los 555 a los 560 litros. El diseño del volante se moderniza, adoptando una forma en X, y se integra en el tapizado piel animal, obtenida de los desperdicios de la industria alimentaria.

Hace poco, DS ya nos había presentado su modelo nº8, el primero de la marca en construirse sobre la plataforma STLA Medium de Stellantis. El nº7 es el segundo. Sin embargo, el nº8 solo tiene motorización 100% eléctrica, mientras que el heredero del DS7 también sumará una alternativa híbrida, demostrando la mayor implicación de la marca con su best-seller.

DS nº7 | DS

Flexibilidad técnica

El DS nº7 100% eléctrico estará disponible con 230 CV para 543 kilómetros de autonomía; 240 CV para 740 km; o 350 CV para 679 km. Otras de las nuevas ventajas es que podrá recuperar hasta 190 kilómetros de autonomía en solo 10 minutos con capacidades de carga de hasta 160 kWh. La versión híbrida pura, por su parte, contará con un motor eléctrico de 28 CV y uno turbo de gasolina de 1.2 litros y tres cilindros. La potencia conjunta alcanza los 145 CV de potencia y el consumo medio de combustible alcanza los 5,3 litros cada 100 kilómetros.

Lo positivo es que en contextos urbanos puede funcionar el propulsor eléctrico puede hacerse cargo del 50% del rendimiento, reduciendo a la mitad el consumo de combustible. Algo a tener muy en cuenta con los precios de la gasolina tan enlouquecidos. Veremos cuál es la situación cuando este modelo apareza en el mercado el mes de octubre.