Dos particulares funciones que puede que aún no conozcas del exitoso Renault 5 E-Tech

Una autonomía para ciudad más que suficiente, un diseño exterior que, responsable, respeta el legado del clásico de combustión interna, unas dimensiones ideales para el uso urbano, un carácter deportivo que también se reinterpreta con criterio, un interior que ni en diseño ni en equipamiento tecnológico pasa desapercibido, un generoso maletero que, rozando los 330 litros, planta competencia, un tacto de conducción que convence, un amplio abanico de opciones de acabados, un conjunto de asistencias de seguridad avanzado...

Renault 5 | Renault

La lista podría seguir bajando si quisiera nombrar a todas y cada una de las cualidades que hacen que el Renault 5 E-Tech sea uno de los eléctricos mejor posicionados en Europa y más vendidos de España. Y desde ya que no faltan las contras, como un espacio trasero que se queda corto para pasajeros adultos o un precio que, iniciando por encima de los 23.000 euros, no es precisamente el más barato de su segmento. Sin embargo, no vengo a hablar aquí de ventajas y desventajas, sino de características. El pequeño frances cuenta con dos que puede que aún no conozcas.

Entre un cuero que brilla por su ausencia y una utilización de materiales reciclados tanto para el tapizado de los asientos como de los plásticos aplicados, el habitáculo es toda una declaración de intenciones. La propuesta para el compartimento central va a tono.

Dos singulares funciones que vale la pena conocer del Renault 5 E-Tech

Las impresiones 3D se hacen presentes en la fila delantera, dando forma a una serie de accesorios tales como un archivador a ubicar dentro de este pequeño espacio y como dos opciones de cajas diseñadas a medida: una es de la mitad del tamaño del compartimento y lleva tapa, mientras la otra se amolda por completo, con una parte oficiando de caja destapada y el resto funcionando como cubierta fija.

El Renault 5 E-Tech | Javi Martín

Como una suerte de marca registrada, el 5 se repite en todos lados. Sí, en las cajas impresas en 3D también. Incluso en la palanca de cambios montada en la columna de dirección puede someterse a personalización con más de un motivo disponible. Por fuera, su influencia en el techo, en el eje de las llantas, detrás de las ruedas delanteras y en la zaga no es mucho más que estética: un 5 más decorativo que funcional. Todo lo contrario a lo que ocurre sobre el capó, donde, si ves el número completamente iluminado, es porque el estado de carga de la batería se encuentra al 100 %. Ese es su rol: indicar a simple vista cuánta energía eléctrica le queda.

Probablemente, lo desconocido no se limite a estos aspectos. El Renault 5 E-Tech viene de anunciar actualizaciones para este año y es mejor que te pongas al día, porque van más allá de los accesorios y un original indicador de carga que, aún cumpliendo una función, no cambia la ecuación de lo sustancial.