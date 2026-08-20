¿Qué significan las líneas de colores de la cámara de marcha atrás?

Al poner la marcha atrás, la pantalla del coche suele mostrar varias líneas de colores que ayudan a calcular la trayectoria y la distancia hasta los obstáculos. Sin embargo, estos colores no siguen un código universal; es decir, que su significado puede cambiar según el fabricante, el modelo o el sistema de cámara. Según los manuales de diferentes vehículos, la línea roja suele indicar la zona más cercana al coche, aunque su distancia exacta puede variar.

En el Nissan LEAF 2023, por ejemplo, la guía roja representa aproximadamente medio metro desde el paragolpes, mientras que la amarilla se sitúa en torno a un metro y las verdes marcan unos dos y tres metros. Estas referencias deben entenderse como una ayuda para calcular la proximidad, no como una barrera física.

Por otro lado están las llamadas líneas predictivas, que modifican su posición cuando se gira la dirección y muestran la trayectoria que podría seguir el vehículo.

Las líneas no siempre muestran la distancia real

La cámara trasera tampoco ofrece siempre una representación exacta de las distancias. Los sistemas utilizan lentes gran angular para ampliar el campo de visión, pero esto puede modificar la percepción del espacio y hacer que determinados objetos situados muy cerca del coche no sean visibles.

La inclinación del terreno también puede alterar la interpretación de las líneas, por lo que un bordillo, una pendiente o un objeto que sobresale pueden encontrarse a una distancia diferente de la que parece mostrar la pantalla.

Por este motivo, la cámara debe utilizarse como una ayuda y no como el único recurso durante una maniobra. Los retrovisores y la comprobación directa del entorno siguen siendo necesarios, especialmente en las zonas que quedan fuera del campo de visión. La NHTSA señala que estos sistemas sirven para mejorar la visión de la parte trasera, pero no sustituyen la observación del conductor.

Las cámaras de 360 grados amplían la visión

Los vehículos que incorporan cámaras de 360 grados amplían todavía más esta información al combinar imágenes procedentes de diferentes puntos del coche. De esta forma pueden facilitar la detección de obstáculos como columnas, bordillos o vehículos situados alrededor.

Sin embargo, la conocida vista cenital es una representación digital del entorno y no una imagen tomada desde encima del vehículo, por lo que puede presentar ciertas distorsiones.

Algo similar ocurre con los sistemas de aparcamiento automático. Estos asistentes pueden localizar espacios y ayudar durante la maniobra, llegando algunos a controlar elementos como la dirección, el cambio o la velocidad. Aun así, el conductor mantiene la responsabilidad y debe supervisar en todo momento el proceso.

Por eso, antes de interpretar las líneas de la cámara como una referencia exacta, lo recomendable es consultar el manual específico del vehículo, comprobar cómo funcionan sus guías y realizar las maniobras lentamente, combinando la pantalla con los retrovisores y la observación directa.