Qué te ofrece el nuevo Hyundai Inster en comparación con el Renault 5 E-Tech y el resto de sus rivales

Las noticias de hace poco más de una semana que llegó de los Estados Unidos no hizo más que invitarte a que prestes atención a la tendencia actual si deseas apostar, no por un híbrido eléctrico o híbrido enchufable, sino por un cien por ciento eléctrico. Actualmente, éstos están encontrando un claro nicho en los pequeños urbanos y que el jurado de los World Car Awards, que anualmente se entregan en el Salón de Nueva York, haya nombrado "Coche Eléctrico Mundial 2025" al Hyundai Inster catapulta al modelo en sí, pero reafirma el protagonismo de este tipo de modelos.

A la espera de que se haga mayo y se actualice el ranking, lo primero que tienes que tener en cuenta, es la tendencia dentro de la tendencia, es decir, yendo de un panorama general a las explicaciones específicas, saber cómo está la competencia, cuáles son los pequeños urbanos eléctricos más elegidos en España en lo que llevamos del 2025, en qué terreno se introduce el surcoreano. Arriba de todo, indiscutible –de hecho, dentro del top 3 en la lista de todos los eléctricos para España–, el Renault 5 E-Tech con 1.177 ventas. Detrás, una cadena de rivales, también entre los puestos de privilegio.

Al 5-E-Tech le sigue el Dacia Spring, pero ya con la mitad de su par del rombo: 585 entregas. Pegado al Dacia, otro francés: el Citroën ë-C3, que registra, de momento, 503 nuevas matriculaciones. Todos estos, dato no menor, dentro del corte de los 10 cero emisiones más vendidos. Acto seguido, aparece el FIAT 500e, con casi 400 ventas. En otras palabras, para traducir esta tendencia a las estadísticas, esta competencia interna representa un tercio de los 15 coches eléctricos más buscados por los españoles en el 2025.

Sí, un tercio exacto, porque, a pesar de que sea un hatchback distinto y superior en tamaño –bastante por encima de los cuatro metros–, podría incluir al BYD Dolphin, el quinto eléctrico más elegido, con 839 ventas. Incluir, pero no recomendar: su precio es muy elevado, se ubica por encima de los 35.000 euros y ofrece prácticamente la misma autonomía que los que aquí nos importan. Para ponerte en contexto, el mercado europeo está buscando promocionar los cero emisiones a través de los vehículos de acceso, los más baratos de sus catálogos, y con autonomías promedio de entre 300 y 400 km.

Hyundai Inster | Centímetros Cúbicos

Por eso es que, por ejemplo, pronto Volkswagen tendrá sus nuevos ID.1 e ID.2, que prometen precios de 20.000 y 25.000 euros respectivamente; por eso es que Dacia también tendrá un nuevo eléctrico de entrada y por debajo de los 18.000 euros. Por eso es que desde el gobierno español incentivan con programas como el MOVES III, que consiste en jugosos descuentos para abaratar aun más estos coches, a cambio de condiciones tales como poner tu coche a disposición para el achatarramiento.

El Dacia Spring es el más barato. Sin la financiación estatal, su precio al contado inicia por debajo de los 18.000 euros. Es una opción a tener en cuenta en ese sentido. Si no necesitas mucho más que 305 km en autonomía y no te pones tan exigente con la potencia –genera 65 CV–, es un coche que se las ingenia para darte espacio interior, aunque no esperes la carga rápida de sus rivales, pues su batería se tarda 45 minutos para alcanzar el 80 por ciento de su capacidad total.

En este apartado, ninguno le gana al Citroën ë-C3 y sus 26 minutos. Es el nivel que sigue en autonomía, ya que lo conducirías con una única carga hasta 320 km. Te daría, además, mucha más potencia, con 113 CV máximos. Eso sí, ya entramos en el terreno de los "veinti": lo conseguirías entre los 23.100 y los 27.600 euros. Por algo, el eléctrico del rombo es por amplia diferencia el más elegido en el país, porque es el que mejor reúne todas estas características clave: autonomía por arriba de 400 km, carga rápida en media hora, potencia de 150 CV y precio inicial por debajo de los 26.000 euros y, entre otras virtudes, un diseño que atrae y convoca.

Tienes, entonces, al Hyundai Inster ya mismo pidiendo pista como el 19° eléctrico más vendido –294 veces elegido por los españoles en lo que llevamos del 2025–, que la marca surcoreana está decidida a venderlo a como dé lugar para cumplir con la cuota del 20 por ciento de su flota eléctrica y así evadir sanciones de la Unión Europea. Es un coche al que recomiendo que le eches un ojo, porque promete platear competencia seria al R5. Con el Inster, recibirías una autonomía de 370 km, potencia de hasta 115 CV y un precio de entrada situado debajo de los 25.000 euros.