Ahora que llegaban los eléctricos baratos, Dacia rebaja el suyo por debajo de los 9.000 euros

No todos los eléctricos a precio accesible van a proceder de China. En la variedad está el gusto, y bien lo saben en el Grupo Renault, especialmente Dacia. La marca rumana ha puesto su modelo urbano eléctrico, el Dacia Spring, a una oferta irresistible para quienes buscan un vehículo lo más barato posible. Si te has dado por aludido/a, entonces has de leer lo que te vamos a contar a continuación.

Autonomía para incluso viajar por carretera

Uno de los aspectos en los que se pone más la lupa al hablar de un EV es su autonomía. En este caso, y dada su fisonomía urbana y utilitaria, el Dacia Spring homologa unos 225 kilómetros en ciclo WLTP que pueden verse aumentados al circular sólo por ciudad. Asimismo, equipa una batería de 27,4 kWh de capacidad. Hay que decir que se ofrece en dos niveles de acabados que no cambian la batería ni la autonomía: Essential y Extreme. No obstante, el tope de gama cuenta con un motor de 65 CV de potencia (45 CV tiene el de acceso).

En lo que respecta a su alimentación, puede cargarse con hasta 30 kW si se desea la opción de corriente continua y ofrece de serie un cargador embarcado de 7 kW.

Dacia Spring | Dacia

Un equipamiento de garantía

De serie, el Dacia Spring incluye elementos en su equipamiento como el aire acondicionado, ordenador de viaje, elevalunas eléctricos, cierre centralizado, sensor de parking, detector de fatiga, alerta de carril, cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y detector de fatiga, entre otros. Como opción, el conductor puede añadir el navegador con pantalla táctil, llantas de aleación y compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay.

En el maletero puede llegar a acoger 308 litros de capacidad, 35 más si se quiere contar con el compartimento delantero frunk. Dicho lo cual, la modernidad tiene su espacio en el habitáculo a pesar de que estemos hablando de un coche muy accesible económicamente.

Dacia Spring | Dacia

La oferta: disponible desde 8.990 €

Sí, has leído bien. Por 8.990 € puedes hacer tuyo el Dacia Spring gracias a las ayudas del Plan Moves III que están a punto de volver y las promociones de la firma rumana. Una oferta única que puedes aprovechar tanto a través de la web de Dacia como a través de los concesionarios oficiales. Para hacerse una idea y poner en contexto la oferta, esto supone un descuento de la mitad del precio original. Algo inaudito en el mercado y que le coloca como uno de los vehículos más baratos en general que podemos encontrar hoy en día.