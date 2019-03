¿Qué herramientas mínimas debes llevar en el coche para emergencias?

Es imposible prever todo lo que le puede ocurrir a nuestro coche durante un trayecto, pero sí podemos estar preparados para las incidencias más frecuentes. Seguro que en alguna ocasión has pinchado o sufrido una avería. En ambos y otros casos quizá no has podido solucionar estos contratiempos porque en ese momento no disponías de las herramientas básicas para poder solventarlos.

En el maletero puedes llevar una pequeña caja con las herramientas que siempre conviene llevar en el coche. Estas pueden sacarte de algún apuro, pequeños problemas que solucionar nosotros mismos.