Puedes llevarte a casa un Fiat 500X por 18.000€, ¿es buena compra?

El mercado europeo está plagado de SUV: SUV pequeños, medianos y grandes, de bajas, medias y altas prestaciones, para (casi) todos los presupuestos. Al fin y al cabo, estamos hablando del tipo de coche que más le gusta a los compradores y, por tanto, en el que más se esfuerzan los fabricantes de coches que pretenden hacerse con una generosa porción de la "tarta" que supone el mercado automovilístico.

Una de las marcas que más tardó en sumarse a la moda SUV fue Fiat, pero su Fiat 500X no decepcionó. Con una imagen agradable a la vista y un interior práctico y polivalente, el Fiat 500X ha supuesto una interesante inyección de capital para la firma turinesa, que ahora ha lanzado el Fiat 600 con el firme propósito de seguir peleando en uno de los segmentos más competidos del momento, el de los B-SUV. Por otro lado, el Fiat 500X sigue a la venta, y ahora además, a un precio de lo más interesante.

Arranca la pre-venta del Fiat 500X Hybrid en España |

Lanzado en 2015, aunque fue renovado en 2019 es evidente que el Fiat 500X comienza a acusar el paso del tiempo, máxime teniendo en cuenta que además del lanzamiento del 600, la mayoría de sus rivales también se han actualizado con nuevas generaciones que los sitúan un escalón por encima en cuanto a tecnología y diseño, pero ojo, también a nivel de precio. Es ahí donde la firma italiana quiere convencer a los compradores que busquen un SUV barato y resultón: por 18.150 euros puedes llevarte a casa un Fiat 500X.

Así es el Fiat 500X de los 18.150 euros

Con un precio promocional de 18.150 euros, en Fiat comercializan hasta final de mes un 500X equipado con el motor 1.0 T3 Firefly de 3 cilindros y 120 CV, que asociado a un cambio manual de 6 velocidades, le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 10,9 segundos alcanzando una velocidad máxima de 188 km/h. Con un consumo medio de 6.8 litros/100 km, lo cierto es que con este motor no encontraremos prestaciones fulgurantes, pero sí un empuje más que suficiente para nuestro día a día. Eso sí, obtendremos la etiqueta C, al no contar con ningún tipo de electrificación.

Fiat 500X 1.0 Turbo Cross | FIAT

Por otro lado, el nivel de equipamiento al que accederemos será el Urban, o lo que es lo mismo, el de entrada, que eso sí ya ofrece de serie elementos como aire acondicionado, el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 17,7 cm y compatibilidad con Apple CarPlay + Android Auto o la instrumentación con pantalla TFT de 3,5 pulgadas. Este precio, según las condiciones reflejadas en la web del fabricante, está condicionado por la entrega de un vehículo usado a cambio que haya estado un mínimo de 3 meses bajo la titularidad del cliente.

Además, se deberá financiar durante un mínimo 36 meses a través de Stellantis Financial Services España. En caso de preferir la compra al contado, el precio pasa a ser de 21.356,84 euros.