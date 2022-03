¿Pueden quedarse sin combustible las gasolineras por culpa de la huelga de transportistas?

Más información Así podrían afectar las nuevas cajas negras de los coches al precio de los seguros

Parece que la situación en las carreteras no pasa por su mejor momento si hablamos de tranquilidad. Y es que a la inestabilidad provocada por los conflictos internacionales entre Ucrania y Rusia, se le suma ahora la tremenda subida en el precio de los carburantes, unos precios que afectan -y mucho- a los transportistas y camioneros que cada día recorren cientos y cientos de kilómetros a lomos de unos vehículos cuyo consumo medio rara vez baja de los 25 litros/100 km.

Tanto es así que la Plataforma de Defensa del Sector Transporte ha convocado un paro desde partir de hoy 14 de marzo a las 00:00h, una huelga que también será secundada por la Unión de Transportistas, Autónomos, Pymes y Asalariados (UTAPA). De esta manera, cientos de pequeñas y medianas empresas -pymes- y miles de autónomos del transporte de mercancías por carretera están llamados hoy a la huelga para protestar por sus condiciones de trabajo.

A este paro, sin embargo, no se suman ni el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), ni tampoco la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que aglutinan la mayor parte de las entidades del país. De cualquier manera, ha comenzado a correr por algunas redes sociales un mensaje en el que se habla de posibles problemas de abastecimiento en las estaciones de servicio del país. ¿Puede afectar esta huelga a la disponibilidad de carburantes?

¿Pueden quedarse sin combustible las gasolineras?

La respuesta a esta pregunta es sencilla: no hay problema ninguno a la vista. El desabastecimiento no se contempla en las estaciones de servicio, de manera que todos los conductores podremos seguir repostando con total normalidad, sin que la huelga influya en principio en la disponibilidad de los combustibles en la red de estaciones de servicio de nuestro país. La realidad es que las estaciones de servicio, por norma general, cuentan con cantidad suficiente en sus depósitos para abastecer a los clientes durante dos o tres días, de manera que aunque los camiones cisterna no pasasen hoy por las gasolineras, aún hay combustible disponible para un par de días.

En cualquier caso, tal y como hemos mencionado un par de párrafos antes, la mayoría de agrupaciones de transporte por carretera no han secundado el paro, de forma que si bien pueden existir pequeños problemas de abastecimiento en zonas puntuales, éstos también estarán muy limitados en el tiempo.

