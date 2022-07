¿Pueden multarme si aparco en un garaje sin vado?

Más información La habitual práctica al conducir que nos hace perder dinero todos los días

En los últimos años hemos asistido a una progresiva transformación del paisaje urbano, una transformación cuya consecuencia principal es la disminución del espacio destinado a los coches y el aumento de las zonas de restricción circulatoria y prioridad peatonal y residencial. De esta manera, si bien el parque automovilístico de nuestro país sigue aumentado, la realidad es que las plazas de aparcamiento, especialmente en los centros urbanos, son cada vez más escasas.

Por eso, encontrar aparcamiento se está convirtiendo en muchos casos en una tarea que requiere paciencia e incluso algo de suerte, provocando que muchos conductores 'suelten' su coche en el primer sitio que encuentran, un sitio que no tiene porqué estar habilitado para estacionar un vehículo. No es raro, por tanto, cruzarse con vehículos que han sido sancionados por haber aparcado en lugares que no están habilitados para ello.

Una de las escenas más habituales es la de ver un sitio en un calle y, tras llegar, encontrarse con que se trata de un garaje o un lugar en el que no se puede estacionar. Para que los vehículos no obstaculicen el paso existe la figura legal del 'vado', definido como "modificación de las aceras y bordillos de las vías públicas para facilitar el acceso de los vehículos a los locales y viviendas". Cabe recordar que son los ayuntamientos los que conceden los vados en forma de licencia municipal, una licencia que hay que renovar cada cierto tiempo ya que, de lo contrario, se pierde el derecho de paso.

¿Puedo aparcar en un garaje que no tiene vado?

La realidad es que se puede aparcar en un vado aunque esté señalizado, pero debemos retirar el vehículo inmediatamente si se solicita para, por ejemplo, entrar o salir de un garaje. Imaginemos, por ejemplo, que un vado no está señalizado porque la señal ha sido sustraída, deteriorada o simplemente, no se ha colocado. Si la señal ha sido sustraída o se ha deteriorado por causas ajenas y el titular del vado ha solicitado su sustitución, seguiremos recibiendo una multa de aparcamiento si estacionamos nuestro vehículo.

Muchos conductores no saben que tampoco está permitido estacionar nuestro vehículo en un garaje aunque éste no cuente con un vado en cualquiera de estos casos, recibiendo una sanción que puede incluso incluir la retirada del vehículo por parte de la grúa municipal:

Existe una línea amarilla en el bordillo o en asfalto: es la señal inequívoca de que no está permitido estacionar.

Puerta de entrada y salida a un garaje: el Artículo 91.2.c del Reglamento General de la Circulación establece que está prohibido estacionar "cuando se obstaculice la utilización normal del paso de salida o acceso a un inmueble de personas o animales".

También te puede interesar: ¿Cómo puedes saber si el vado que te impide aparcar en esa calle es legal?