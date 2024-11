A prueba de ZBE: cuesta menos que un compacto a pesar de ser un SUV híbrido con etiqueta Eco

Quien busca comprarse un coche hoy en día, tiene una gran duda por delante, ¿gasolina o eléctrico? Es probable que aún te sigan gustando los coches de gasolina, pero pienses en los problemas que pueden tener estos vehículos, a los que les corresponde la etiqueta C, en ciertas ciudades donde ya existen las ZBE (Zonas de Bajas Emisiones). Pero no tienes por qué comprar un coche eléctrico para obtener un coche con una etiqueta más permisiva a la hora de circular. Tu otra opción es hacerte con un híbrido, como el Peugeot 2008, que puede ser incluso más fácil de comprar que su hermano compacto, el 308.

El Peugeot 2008 es un híbrido no enchufable, por eso le corresponde la etiqueta ECO, que ya en sí es una gran ventaja. Pero por otro lado, al ser "no enchufable" no necesitas recargarlo en una electrolinera. Esto es gracias a que cuenta con el frenado regenerativo. Es decir, cuando sueltas el acelerador, la energía se retiene y se almacena en la batería. Si eres una persona despistada a la que se le olvida hasta cargar el móvil, esta cualidad es bastante positiva y te ahorra el tener que contar con punto de carga en casa.

Peugeot 2008 | Peugeot

El motor híbrido es de 136 CV. Se trata de un coche automático con 6 velocidades. Cuando lo conducimos en la ciudad, más del 50% del tiempo lo hacemos en modo eléctrico, eso supone una reducción del CO2 que produce el motor del 20%. Gracias a la conducción hibrida, reducimos un 37% en consumo de combustible en ciudad.

Además, se trata de un SUV, es decir, alto y robusto. Aunque este entra entre los SUV compactos pues su longitud total es de 4,3 metros. Su tamaño, lejos de ser una desventaja, es algo bastante bueno a la hora de aparcar. Si vives en una ciudad o en un barrio con poco aparcamiento, probablemente agradecerás que el coche no sea demasiado largo, así podrás aparcarlo en sitios reducidos. No es un 4x4 lógicamente, pero la altura libre al suelo permite entrar en caminos sin preocuparnos demasiado por dañar el fondo del coche.

Peugeot 2008 | Peugeot

A pesar de ser un SUV compacto, tiene un maletero de 434 litros, que se puede ampliar a 1.015 litros si abatimos los asientos traseros. Es un maletero lo suficientemente grande como para ir de viaje con varias maletas. Aunque, eso sí, sin pasarnos. Este tipo de SUV ofrece solo algo más de maletero que un compacto.

El precio de este coche es de 27.740,01 euros, tanto al contado como si lo financias. Si lo financias hay que pagar una entrada de 6.937,72 euros, 48 cuotas de 185 euros al mes y una cuota final de 17.070,48 euros. Hay que aclarar que es más barata la cuota mensual del 2008 que del 308, pero la realidad es que el 2008 es unos 600 euros más caro que el 308. Pero bueno, pagar una cuota más baja siempre nos ayuda a ir un poco menos ahogados.