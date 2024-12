La pregunta trampa que te hará la Policía si te para y que puede costarte una multa tonta

La última gran Operación Salida del año ya está en marcha. La DGT prevé más de 20 millones de desplazamientos durante estos dí, así que resulta lógico que los controles se identifiquen y que veamos más presencia policial de la habitual en las carreteras.

Por eso, deberías saber que hay una pregunta muy frecuente en los controles de tráfico y si no sabes responderla bien, puede amargarte estos días libres con una multa casi asegurada. Te contamos cuál es y cómo debes responderla.

Control de policía | Policía Nacional

Esta es la pregunta que pueden hacerte

La Policía o la Guardia Civil nos pueden parar en carretera por muchos motivos: para hacernos un control de alcohol o drogas, revisar nuestro vehículo en una operación especial, asegurarse de que tengamos la documentación en vigor o para ponernos una multa si hemos cometido una infracción.

Sin embargo, hay una pregunta que pueden hacerte en cualquiera de estas situaciones: "¿Sabe por qué le he parado?". Puede hacer que nos pongamos nerviosos y si hemos cometido alguna infracción, la confesemos. Quizá circulabas un poco más rápido de la cuenta, has pisado una línea continua o te has saltado un STOP.

Lo que buscan los agentes con esta pregunta es que confieses alguna infracción. Y muchas veces, pensamos que es mejor ser sinceros y colaborar con los agentes, porque quizá salimos mejor parados de la situación.

Así debes responderla

Ni confesiones innecesarias ni excusas: responde con un simple y sencillo "no lo sé". Muchas veces, la Policía no está segura de si hemos cometido una infracción y solo tienen sospechas, así que con esta pregunta lo que buscan es una confirmación por nuestra parte. Recuerda que sin pruebas, no hay multa.

Tampoco significa que hayamos hecho nada irregular, pero al hacernos la pregunta, tendemos a pensar que sí e incluso ponernos a la defensiva. Por tanto, mantén la calma, entrega la documentación si te la piden y responde correctamente a la famosa pregunta trampa.

Control de la Guardia Civil | DGT

¿Qué pasa si al final te multan?

Si finalmente deciden ponerte una multa, recuerda que tienes derecho a conocer todos los detalles de la infracción y que no tienes que declarar contra ti mismo, porque así lo recoge el artículo 24 de la Constitución Española.

Una denuncia siempre debe recoger toda la información: el lugar y la hora de la infracción, el motivo, la norma que has infringido y el importe de la sanción. Aunque no estés de acuerdo, te recomendamos firmar el boletín de denuncia, porque es un mero trámite que no tiene ninguna implicación legal y que te permite recurrirla de todas formas si no estás de acuerdo.

Podrás recurrir la sanción a través de un recurso de reposición en el plazo de un mes, así que te recomendamos reunir documentación y pruebas que demuestren que no has cometido una infracción, si es que de verdad has respetado las normas. Si no es así, puedes acogerte al pago durante el periodo voluntario y abonar la multa con una reducción del 50%.