Pagar a plazos una multa de tráfico, ¿es posible?

A nadie le gusta recibir una multa de tráfico, pero como nadie es perfecto, hasta el conductor más experimentado puede tener un despiste y cometer una infracción. En cualquier caso, se trata de una situación excepcional para la inmensa mayoría de conductores, que no están acostumbrados a recibir una sanción tras cometer una infracción de tráfico. En la mayor parte de los casos suele ser una infracción de tipo leve, cuya sanción no suele ser superior a 100 euros, pero desafortunadamente para la economía familiar, no siempre es así.

Normas extrañas que tienen multa | Guetty

Y es que en ocasiones tenemos que lidiar con sanciones de tráfico cuyo importe es más alto de lo que preveíamos o, simplemente, no estamos en disposición de abonar la totalidad de la multa en plazo. Muchos usuarios, de hecho, tienen voluntad de abonar la multa para terminar de una vez con el proceso pero por la razón que sea no pueden hacerlo, momento en el que entra en juego la posibilidad de pagar una sanción en varias veces, a plazos. ¿Es eso posible?

Quiero pagar una multa a plazos, ¿puedo hacerlo?

La Dirección General de Tráfico es tajante en este aspecto: lamentablemente no es posible abonar una multa de tráfico a plazos a través de la DGT, tenga la cantidad que tenga, e independientemente de la naturaleza de la sanción. La única manera de "ahorrarte dinero" pagando una multa de tráfico es abonándola en los 20 primeros días naturales tras su recepción, un periodo de tiempo en el que contamos con una reducción del 50% en el importe total de la sanción siempre y cuando no interpongamos recurso alguno.

En caso de interponer un recurso perdemos el derecho a ese descuento que acabamos de mencionar, pero... ¿qué sucede entonces si no pagamos? En ese caso irán consumiéndose los diferentes plazos establecidos, acumulándose algunos recargos al importe final. Cuando la DGT ya constate que no puede recaudar el dinero que te reclama, el expediente pasa a manos de la Agencia Tributaria, convirtiéndose entonces en una deuda con Hacienda.

Es a partir de ese momento cuando la sanción puede abonarse a plazos siempre que se solicite en tiempo y forma, ya que el conductor debe solicitar un fraccionamiento de la deuda que, eso sí, conlleva unos pequeños intereses. Debes tener en cuenta también que la última palabra, en ese caso, la tiene la Agencia Tributaria, ya que puede concederte o no el fraccionamiento.