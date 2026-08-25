El truco de una familia británica para zafarse de los peajes durante seis meses

Una familia británica evitó el pago de los peajes durante seis meses utilizando un método sencillo: uno de los pasajeros bajaba del coche y levantaba manualmente la barrera. Los vehículos atravesaban entonces el peaje sin pagar y, una vez habían pasado, el pasajero volvía a subir al coche. La familia estaba formada por tres conductores y tres vehículos.

El método terminó el pasado 8 de agosto, cuando las cámaras de vigilancia registraron a los vehículos en pleno proceso. Las autoridades pudieron identificarlos y, cuando llegaron al peaje de la A36 en Saint-Maurice-Colombier, en la región francesa de Doubs, los agentes les dieron el alto. Los conductores reconocieron los hechos.

Ahora tendrán que pagar al operador de la autopista francesa, APRR, unos 3.000 euros en peajes. Este no es el único método utilizado para evitar estos pagos: recientemente también fue detenido otro conductor que conseguía pasar pegándose al vehículo que circulaba delante, antes de que la barrera volviera a bajar. En ese caso, la sanción ascendió a 9.000 euros.