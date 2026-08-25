La baliza V-16 baja de precio, pero esconde un coste que llegará en el futuro

Más de 15 millones de balizas V-16 se han vendido en lo que va de año, aunque todavía existe otro grupo de 15 millones de conductores que no ha adquirido el dispositivo. El precio también ha cambiado considerablemente: mientras que inicialmente rondaba los 50 euros, actualmente pueden encontrarse unidades por menos de 15 euros. Pese a las advertencias y posibles multas de la DGT, muchos conductores continúan sin mostrar interés por comprarla.

Sin embargo, la baliza V16 presenta una diferencia importante respecto a los antiguos triángulos de emergencia: necesita mantener una conexión con la DGT 3.0, la plataforma digital del organismo destinada a gestionar la información relacionada con las carreteras. Para comunicarse utiliza una tarjeta SIM, de manera similar a un teléfono móvil, y esa conexión tiene asociado un coste. Al adquirir una baliza, el fabricante debe incluir un mínimo de 11 años de conexión ya abonados.

Una vez transcurrido ese periodo, los propietarios tendrán que volver a contratar el servicio de conexión con una compañía y asumir el coste correspondiente. Esta comunicación es precisamente una de las funciones fundamentales de la V16, ya que el dispositivo se conecta con la DGT 3.0 cuando se produce una emergencia para transmitir la información. El precio que tendrá esa renovación se conocerá cuando llegue el momento de finalizar el periodo incluido.