Nuevo motor de gasolina de 2,5 litros para este crossover compacto muy equipado

El Mazda CX-30 estrenará a finales de verano una nueva motorización de gasolina que destaca por aumentar su cilindrada hasta los 2,5 litros, algo nada habitual hoy en día. Se ofrecerá en dos niveles de potencia y tomará el lugar de los actuales bloques de dos litros. En breve el Mazda3 también añadirá estos nuevos motores.

La versión de entrada será la nueva 2.5 SKYACTIV-G con 140 CV que podrá pedirse tanto con cambio manual de seis velocidades como con una caja automática con el mismo número de relaciones. Si quieres algo más de prestaciones también será posible elegir la opción 2.5 SKYACTIV-X que incrementa su potencia hasta los 186 CV.

Mazda CX-30 | Mazda

Todos los Mazda CX-30 cuentan de serie con un sistema de hibridación ligera así que en España presumen dela etiqueta ambiental ECO de la Dirección General de Tráfico. Por tiempo limitado convivirán las opciones más potentes con el anterior 2.0 SKYACTIV-X que además podrá seguir equipando el sistema de tracción total a las cuatro ruedas.

Los niveles de acabado no han cambiado así que desde el más sencillo incluyen de serie los faros LED, alerta y asistente de carril involuntario, lector de señales de tráfico, aviso pre-colisión, control de crucero adaptativo, aire acondicionado, sistema multimedia con pantalla de 10,25 pulgadas, Apple CarPlay, Android Auto, sensor de parking, arranque por botón, Head Up Display, etc.

Mazda CX-30 | Mazda

En las versiones más completas también cuentan con tapizado en piel, climatizador automático dual, acceso sin llave, sistema de sonido de alta calidad, cristales tintados, llantas de aleación de gran tamaño, asientos eléctricos y calefactables, cargador de móvil por inducción, portón automático, etc

Los precios recomendados de las nuevas versiones sin incluir descuentos son los siguientes:

·2.5 SKY-G 140 CV 6MT Prime-Line 30.790 €

·2.5 SKY-G 140 CV 6MT Centre-Line 32.590 €

·2.5 SKY-G 140 CV 6MT Homura 33.540 €

·2.5 SKY-G 140 CV 6MT Nagisa 34.890 €

·2.5 SKY-G 140 CV 6MT Exclusive-Line35.290 €

·2.5 SKY-G 140 CV 6MT Takumi 37.190 €

·2.5 SKY-X 186 CV 6MT Centre-Line 34.890 €

·2.5 SKY-X 186 CV 6MT Homura 36.040 €

·2.5 SKY-X 186 CV 6MT Takumi 39.690 €

·Cambio automático, 2.300 € adicionales

Precios Mazda CX-30