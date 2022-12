Navidad 2022: la primera con la tasa cero de alcohol… y con las nuevas multas por incumplirla

Más allá de los días festivos, la Navidad es ese momento del año que muchos aprovechan para reencontrarse en comidas y cenas, donde el alcohol suele estar presente. La Dirección General de Tráfico es consciente de ello e intensificará sus labores de vigilancia: cabe recordar que las de 2022 serán las primeras fiestas de este tipo con la tasa cero de alcohol para un determinado grupo de conductores.

El pasado mes de marzo entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, que incide, de manera especial, en los elementos esenciales de la seguridad vial: la tolerancia cero ante el consumo de alcohol y drogas al volante es uno de ellos. Cabe recordar que el alcohol es uno de los factores de riesgo más implicado en los incidentes de tráfico: tanto es así que está presente en el 30-50% de los accidentes mortales.

Control de alcoholismo | DGT

Tasa cero de alcohol

Con esa norma, llegó la tasa cero de alcohol. Como decíamos antes, se aplica únicamente a un grupo concreto de conductores: los menores de edad. Aquellos que conduzcan cualquier vehículo, no podrán circular con un nivel superior a 0,0: tanto en sangre como en aire espirado.

Aunque no pueden acceder a la licencia que permite la conducción de un vehículo, sí pueden tener un permiso que les autorice a circular a bordo de ciclomotores, motocicletas pequeñas o cuadriciclos. Y no podemos olvidar las bicicletas y los vehículos de movilidad personal, donde los patinetes eléctricos tienen un protagonismo especial.

Las multas por incumplir la tasa cero

Las sanciones para los menores de edad que no respeten la tasa cero de alcohol oscilarán entre los 500 y 1.000 euros. Al no tener el carnet de conducir por puntos, no perderán ninguno.

Si las autoridades te piden hacer un control de alcoholemia, estás obligado a hacerlo | Pixabay

¿Y el resto?

Desde la Dirección General de Tráfico recuerdan que, tanto en Navidad como el resto del año, la única tasa segura es la cero porque con la permitida (0,15 mg por litro de aire espirado y 0,30 gramos por litro de sangre para noveles y profesionales / 0,25 mg/l y 0,50 g/l para el resto), crecen las posibilidades de provocar un accidente.

Aprovechando las primeras Navidades con tasa cero de alcohol, recordamos cuáles son las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.