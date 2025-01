Nadie creía posible que esta pick-up china con frontal de Ford Ranger y rendimiento 4x4, fuera a ser también de las más seguras

La Ford Ranger probablemente es la pick-up que más de uno hemos soñado con tener en algún momento de nuestra vida. Seamos sinceros, parece un avión. Un avión amplio, cómodo y seguro. Pero quién nos iba a decir que iba a aparecer una pick-up muy parecida a la Ford Ranger, más grande y aún más segura. Esa es la Maxus eTerron 9.

Esta pick-up ha destacado por sacar muy buenas puntuaciones en los test de la Euro NCAP, consiguiendo 5 estrellas. Es más, tiene un 91% en el porcentaje de seguridad de los pasajeros adultos. Esto se debe ni más ni menos a todos los ADAS que incluye, que son muchísimos.

Maxus eTerron 9 | Maxus

20 ADAS para máxima seguridad en la Maxus eTerron 9

Más de 20 sistemas de asistencia a la conducción más doble airbag delantero, airbags laterales delanteros, airbags de cortina y airbag delantero central.

Además, esta Maxus es 100% eléctrica, lo que le confiere la etiqueta CERO emisiones, que le permite circular y aparcar fácilmente en Zonas de Bajas Emisiones.

El motor proporciona una potencia de 442 CV y un par motor de 700 Nm. Y no solo eso, también tiene tracción total 4x4. La suma de todo esto genera un coche estable y potente. Un coche a prueba de cualquier terreno, que te acompañará en todas tus aventuras y con el que además, te sentirás seguro.

Maxus eTerron 9 | Maxus

430 km de autonomía con capacidad 4x4

Ahora bien, una de las cosas que más suele preocupar de los coches eléctricos es su autonomía. En este caso es de 430 kilómetros. No es la autonomía más amplia que existe hoy en día entre los coches eléctricos, pero sigue siendo una autonomía que permite hacer un viaje de dos horas sin problema y haciendo, si acaso, una parada.

Lo bueno es que en 42 minutos puede hacer una recarga del 20% al 80%. No es mucho tiempo. De hecho, es la parada normal que se haría en un viaje largo para comer.

Más grande incluso que la Ford Ranger

Además, como es de esperar, esta pick-up es muy grande y no es tan ágil y fácil de manejar como otros coches más pequeños. Su longitud es de 5,5 metros, siendo incluso 15 centímetros más largo que la Ford Ranger. Obviamente, está pensada para llevar grandes cargas, por lo que su capacidad de remolque es de 3.500 kilos. Aunque su look es lo que llama la atención de muchos, lo cierto es que está pensada para usuarios que requieran de un espacio de carga y capacidad de remolque.

Su longitud también hace que no sea fácil de aparcar, pero como diría mi padre: "sí que es fácil, se aparca encima de otro". Que traducido significa: "me da igual el tema del aparcamiento, a mí lo que me gusta es que sea grande".

Y es que, el ser grande lo hace más cómodo para los pasajeros y a su vez, también se siente mucha seguridad al conducirlo, pues da la impresión de que incluso si tienes un accidente, ni lo vas a notar.

Como es de esperar, no es una pick-up barata, pues su precio parte desde los 56.826 euros. Pero su frontal similar al de la Ford Ranger, y la evaluación obtenida en los test EuroNCAP, hace que sea una opción de lo más interesante para quien necesita una bestia que tire de remolques, capaz de subir al monte, y 100% electrificada.