Nada es imposible: Una mujer sin brazos da una lección de superación al sacarse el carné de conducir a la primera

Nació sin brazos, pero nunca ha dejado que esto le impidiese hacer nada. "La gente que me conoce sabe que si me lo propongo, lo consigo. Nunca me gustó quedarme ahí. Si hay algo que quiero, por lo menos lo intento", afirma Celia Regueira, una vecina de Arteixo que ha demostrado que nada es imposible.

Después de 20 años luchando para obtener el carné de conducir, ha conseguido hacer realidad su sueño adaptando un vehículo a sus condiciones físicas. A sus 47 años ya no depende de terceros y es feliz. "El coche cambió mi vida y no dependo de nadie para moverme", asegura.