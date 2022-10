Motorama Madrid 2022: la tradicional cita con el mundo de las dos ruedas recupera pulso

Motorama Madrid 2022 ha sido un éxito rotundo este año. El Salón Comercial de la Motocicleta, que se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre, ha registrado mayor número de expositores y superficie expositiva y ha recibido la vista de algo más de 15.000 personas, un 42% más que en 2021.

En esta edición uno de los principales retos de Motorama ha sido la reubicación en el calendario ferial, alejándose de las fechas tradicionales de marzo y estableciéndose en los primeros días de otoño. “La pasión por todo lo que tiene que ver con el mundo de la moto de los miles de visitantes ha sido determinante para alcanzar este registro de afluencia de público”, así lo ha explicado Pablo Elvira, director de Motorama, quien ha destacado el enorme esfuerzo realizado por la organización y por los expositores presentes para poner en marcha este año esta propuesta ferial.

La superficie expositiva interior de Motorama Madrid 2022 ha crecido un 51% con respecto a la edición de 2021, hasta alcanzar los 12.000 metros cuadrados, y a ella se han sumado los espacios comerciales que se han ubicado en el exterior del recinto. A este salón han acudido más de 25 marcas de motocicletas (BMW, Harley Davidson, Indian, Aprilia, Moto Guzzi, Lifan, Energica, Triumph, Keeway, Polaris, Yamaha, Zero, Voge, Mutt y Wottan, entre otras) y se ha potenciado la comercialización de motocicletas seminuevas y usadas, de gran aceptación por parte del público visitante.

Actividades dinámicas en Motorama 2022

Motorama ha sido durante tres días un escenario dinámico en el que la motocicleta ha sido la protagonista. Prueba de ello, ha sido el Madrid Bike Show, evento afiliado al AMD World Championship of Custom Bike Building, en el que han participado un total de 22 motocicletas. Tampoco debemos olvidarnos de las rutas externas en las que han participado más de una veintena de diversos modelos de las marcas Triumph, Harley Davidson e Indian, y la zona acondicionada de prueba para conocer la conducción y prestaciones de diferentes marcas de motocicletas eléctricas (Nerva, Lifan, Vassla, y Horwin).

El Madrid Bike Show ha reunido 22 motos. Las unidades a concurso eran obra de los constructores Old Custom Flames (Madrid), Doctor CVT Center (Madrid), Sueca Iron (Valencia), Sbay Motorcycles (Cadiz), Calella Custom (Barcelona), Bandarra Motorcycles (Lérida), CustMotion (Suiza), 7089 Garage (Ávila), La Explosiva (Madrid), Iron Boyzz (Alicante), LIC Motorcycles (Barcelona), By William Gómez (Toledo), y Potro Trece (Teruel).

Motorama Madrid 2022 | Motorama

La moto Sacrament obra de By William Gómez (Toledo, España) se ha alzado con el título Best of The Show, el mayor galardón del concurso, dotado con un premio de 1.500 euros en metálico, un cheque regalo de 1.100 € en material Custom Chrome y la presentación de la motocicleta en el AMD World Championship en su próxima edición.

En esta edición, también, se ha rendido homenaje a Valentín Requena, el recordado periodista del motor, voz del campeonato mundial de motociclismo en TVE durante más de 20 años. Y, una charla sobre el trial eléctrico, las concentraciones moteras de Indian y Harley Davidson, el montaje/desmontaje de un motor HD Evolution y un taller de Iniciación de Pinstriping, han completado el programa de actividades paralelas de esta edición del Salón de la Moto de Madrid.