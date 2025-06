Motor turbodiésel de 12 cilindros y una estética alucinante; si este concept car hubiera pasado a producción habría roto todos los moldes

El Audi R8 V12 TDI no tenía ningún sentido de existencia o, bueno, en realidad había uno: poner en circulación un coche con la misma tecnología campeona de las 24 Horas de Le Mans, una de las carreras más duras del mundo. Sin embargo, la lógica, por así decirlo, impidió que se pusiera en circulación el mayor superdeportivo con motor turbodiésel de la historia. Todo se quedó en un prototipo impresionante y muy, muy bestia.

Teóricamente, el motor turbodiésel se había desarrollado para ahorrar, el mayor argumento de venta de esta tecnología eran los consumos y el bajo coste del combustible, pero el auge y la evolución llegó tan lejos que, para ser sinceros, se perdió un poco el norte. Si te gustan los coches, aquella época fue emocionante y el Audi R8 V12 TDI es la mejor muestra de ello, aunque en el fondo, y como ya hemos comentado antes, no tenía mucho sentido.

Otra de las cosas que motivaron la aparición de tan peculiar automóvil, es que Audi, en aquellos años –allá por 2008–, era uno de los principales referente en cuanto a motores turbodiésel y era casi obligatorio tener un coche que representara ese poderío. Y lo tuvieron, ¡vaya que sí!, pero no fue un superdeportivo, fue un enorme SUV con el mismo motor V12 TDI que tenía nuestro protagonista…

Supera con creces los 300 km/h

La presentación de este coche, de este superdeportivo con motor diésel, no dejó indiferente a nadie. Era una idea descabellada y solo a una marca como Audi se le podía haber ocurrido. Desde la marca se decía que “superaba con creces los 300 km/h”, algo que convertiría al modelo en el coche de producción con motor turbodiésel más rápido del mundo y en el turbodiésel de calle más rápido de la historia.

Audi R8 V12 TDI | Audi

Nunca ocurrió, pero los datos eran alucinantes. El motor, con doce cilindros en V a 60 grados, tenía 6.000 centímetros cúbicos, cuatro válvulas por cilindro –un total de 48 válvulas–, distribución por cadena, inyección common rail y dos turbos, para lograr alcanzar los 500 CV y los 1.000 Nm de par entre las 1.750 y las 3.000 revoluciones. Podía completar el 0 a 100 km/h en menos de cinco segundos. Nunca se anunciaron los consumos, pero habría sido un dato bastante interesante.

Ese motor acabó por dar vida al Audi Q7 V12 TDI, una bestia de enorme tamaño, del que se vendieron unidades bastante limitadas, pero no porque la marca fabricara pocos, en realidad el problema era su precio…

Demasiado caro para llevarlo a producción

Ya lo hemos dicho, el Audi R8 V12 TDI no llegó nunca a producción, es decir, no se fabricó y solo quedó en un concept car –en realidad fueron dos, pero se diferenciaban por la decoración, nada más–. El motivo, curiosamente, fueron los costes de desarrollo y producción. Al parecer, el motor era muy grande y no había sitio en el lugar donde debería ir, pero adaptar el chasis para poder montar el enorme V12 6.0 TDI era carísimo y no hacía viable fabricarlo en serie.

De esta forma, se perdió la oportunidad de haber visto el coche más descabellado de aquellos años, ni siquiera el Bugatti Veyron y sus 1.000 CV parecen tan locos comparado con el R8 V12 TDI...