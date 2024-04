El motivo por el cual la DGT multaría a la mayoría de los ciclistas

A la gran mayoría no se le ocurriría subir a una moto sin el casco puesto, por no decir a nadie, sin embargo, cuando hablamos de bicicletas, la cosa cambia. Según datos de la DGT, es muy bajo el número de ciclistas que utiliza el casco mientras circula por las calles españolas. Aproximadamente el 60 % de las personas que montan en bici deciden no ponerse el casco, no solo exponiéndose a recibir una multa de 200 euros, sino también poniendo en juego su propia salud.

En este estudio se han llevado a cabo 32,872 observaciones a usuarios de vehículos vulnerables, entre los que se encuentran la bicicleta, ciclomotores, motocicletas y vehículos de movilidad personal. En él se puede ver que hay 7,718 usuarios de bicicletas, de los cuales tan solo 3,087 llevaban el casco puesto. Es cierto que no hay ley que obligue el uso del casco por parte de los ciclistas, solamente en caso de ser menor de 16 años.

Adelantar a los ciclistas cuando vienen de frente | Guetty

En carretera, sí que es obligatorio, aunque hay varios casos en los que se permite no llevarlo puesto, pero son casos excepcionales. En subidas con una gran prolongación, por razones médicas o por situaciones de calor extremo, en los que se puede arriesgar a un desmayo, lo que propiciaría un problema mayor. Está claro que cuanta mayor sea la protección mejor, y aunque no es obligatorio, se recomienda utilizarlo siempre que se monte en bicicleta. Pero si vemos los datos, son aún más desalentadores para los pasajeros, ya que tan solo 1 de cada 10 se pone el casco.

Aunque muchas personas no cuentan con una bicicleta en la ciudad, se han popularizado los sistemas de alquiler de bicicletas en las grandes ciudades, en los que el usuario paga por su tiempo de uso y después debe dejarla en la estación de carga más cercana a su destino, algo que también ha ayudado al aumento de este medio en las grandes ciudades de España. En este caso, el uso del casco tiene una media del 26.8%, casi un 14% menos que en los casos en los que el conductor es el dueño de la bicicleta. Tan solo los conductores profesionales superan el 55% de uso del casco durante la conducción en bicicleta.

Ciclista | Pxfuel

Por ello, la DGT ha decidido aumentar la seguridad vial para estos conductores, ya que según los datos presentados por el ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, en las carreteras españolas hubo más de 1000 siniestros mortales, lo que hace necesario buscar soluciones para remediar este problema y aumentar las medidas de seguridad todo lo posible.