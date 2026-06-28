LO MEJOR DE LA SEMANA: el R4 E-Tech Plein Sud, la Smart Compact Van de Stellantis Pro One y el nuevo presidente de ANFAC

Renault ha presentado en Sitges el R4 E-Tech Plein Sud, una versión descapotable del nuevo Renault 4 eléctrico. Conserva el diseño retro inspirado en el histórico 4 latas, combinado con un interior tecnológico y espacio para cinco pasajeros. La novedad en esta versión es un techo de lona eléctrico que se abre o se cierra en solo 10 segundos tanto en parado como en movimiento, en velocidades de hasta 90 por hora. Con su motor de 150 CV mantiene una autonomía superior a los 390 km gracias a su batería de 52 kWh.

Renault lanza el R4 Plein Sud: el clásico “4 latas” en versión descapotable | Europa Press

El motor PureTech ha dado muchos dolores de cabeza a Peugeot. Pero ahora llega el momento de pasar página y sustituirlo por el nuevo propulsor Turbo 100. Una mecánica que se ha rediseñado por completo, incorporando una cadena de distribución más fiable, nuevos pistones que ayudan a reducir el consumo de aceite y un turbo de geometría variable.

El punto crítico del PureTech era la degradación de la correa de distribución, desprendiéndose pequeñas partículas y obstruyendo la bomba de aceite. La marca francesa asume su responsabilidad y, desde 2024, ofrece el certificado “Check Plus”: una cobertura retroactiva que garantiza el motor hasta 10 años o 180.000 km. Además, ha habilitado una web donde los clientes pueden reclamar el reembolso de averías pagadas entre 2022 y 2024, si reúnen ciertas condiciones.

Markus Haupt, Consejero Delegado de SEAT y CUPRA, ha sido nombrado nuevo presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC. Sustituye a Josep María Recasens, que ha liderado la asociación desde 2024 e impulsado el Plan España Auto 2030.

Con el reto de la Inteligencia Artificial, Markus Haupt, asume el cargo en un momento clave para la automoción, marcado por la electrificación, la digitalización y la competencia global.

Entre sus objetivos está impulsar las 25 medidas del plan para aumentar el valor añadido de la automoción española y acelerar la movilidad electrificada, manteniendo la colaboración público-privada y potenciando la independencia energética. Las medidas buscan impulsar el valor de la automoción desde los 85.000 millones actuales hasta los 120.000.

Llega la nueva furgoneta compacta diseñada para profesionales de Stellantis Pro One: la Smart Compact Van. Mantiene las dimensiones y capacidades de carga de la gama actual y mejora la ergonomía y funcionalidad interior. Con novedades como el sistema Flexiseat, un asiento modular que puede plegarse para aumentar el espacio de carga. Y soluciones como la mesa “Modutable”, la consola “Moduconsole” y el cajón “Drivedrawer”. Estará disponible con motores diésel, gasolina y una versión eléctrica de hasta 270 kilómetros de autonomía.

La nueva Smart Compact Van incluye el Flexiseat: un asiento plegable que se puede convertir en una mesa | Stellantis

Desde el año 2003 han pasado más de 44.000 personas por la Volkswagen Driving Experience, que ha celebrado su vigésimo tercera edición en el Circuito del Jarama. Perfeccionando las técnicas de conducción de sus participantes, con pruebas exigentes al volante de modelos como los Golf GTI 50 Aniversario y R, o su gama eléctrica ID. Una formación que cuenta con el aval de la plataforma Ponle Freno de Atresmedia.

Volkswagen ha ampliado su programa Driving Experience con un curso específico para vehículos eléctricos de la gama ID. Donde se aprende a optimizar la autonomía, gestionar la carga y aprovechar la frenada regenerativa.

Las 24 Horas de Le Mans es una de las carreras más legendarias del automovilismo. Y Peugeot ha aprovechado su última edición para presentar una serie especial que homenajea los éxitos de la marca en competición. Estas versiones denominadas “Le Mans” incorporarán detalles exclusivos, mejoras tecnológicas y versiones más potentes. Durante el evento se presentó el nuevo Peugeot e-208 GTI, que recupera las icónicas siglas GTI en formato eléctrico. Desarrollando 280 caballos, con una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos y guiños al pasado como el diseño de las llantas.

La gira asiática de la Fórmula E comenzó en China, con el E-Prix de Sanya, en la que Jake Dennis, del equipo Andretti, se hizo con la victoria. El español Pepe Martí, del Cupra Kiro consiguió su segundo podio de la temporada, con una meritoria segunda posición después de una remontada gloriosa, en una carrera marcada por varios accidentes. La tercera plaza fue para Nick de Vries, del equipo Mahindra Racing.