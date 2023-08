La mejor manera de limpiar el motor de tu coche

La mayoría de los conductores se muestran orgullosos de mostrar su coche cuando este se encuentra recién limpiado. Como si acabase de salir del concesionario. Aunque se suelen olvidar de una cosa muy importante, la limpieza del motor. El 'corazón' de nuestro vehículo, pese a no estar expuesto directamente, puede acumular desechos y polvo que se filtran por la parte delantera y las aberturas de alrededor. Si quieres que tu viaje sea cómodo y placentero, más aún en estos meses de verano, estos son algunos pasos a seguir para mantenerlo impoluto.

En primer lugar, debemos seleccionar un día caluroso. Las altas temperaturas pueden ser un buen aliado para nuestro motor, puesto que ayudarán a secar los componentes después de la limpieza. Por lo tanto, es recomendable evitar los días lluviosos o húmedos. En caso de que el automóvil estuviese en marcha hay que esperar a que se enfríe durante mínimo 15 minutos, no solo porque puedas quemarte a la hora de limpiar si no porque también pueden dañarse algunos elementos de la unidad de potencia al rociarse con agua fría.

Motor de coche | Pixabay

Aprovecha para retirar la tapa de plástico del motor para fregarla por separado. Igualmente con el borne negativo de la batería. De este modo protegerás los componentes eléctricos. Una buena manera para acometer esta tarea sería cubrir los cables de encendido, la unidad de control o la batería con bolsas de plástico.

Una vez realizado lo anterior, aplica por todo el compartimento del motor desengrasante y, después, a frotar. También podremos utilizar un cepillo para llegar a aquellas zonas donde nuestras manos no puedan. Ya con todo bien desengrasado, procederemos a aclarar, siempre de atrás hacia adelante. Con una toalla o un trapo secaremos todo el compartimento, una acción que no solo eliminará el agua, si no que permitirá suprimir la suciedad restante.

Por último, pero no menos importante, retira los plásticos y vuelve a conectar el terminal negativo de la batería. El motor agradecerá estas limpiezas que se recomienda volver a realizar pasado un año. De este modo podrás tener tu coche impoluto tanto por dentro como por fuera, porque la 'belleza' interior también es importante.